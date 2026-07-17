Reuters: Η Ελλάδα προειδοποιεί ότι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορεί να πλήξουν την ευρωπαϊκή αγορά LNG
Reuters: Η Ελλάδα προειδοποιεί ότι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορεί να πλήξουν την ευρωπαϊκή αγορά LNG
Η Αθήνα εκφράζει επιφυλάξεις για την απαγόρευση μεταφόρτωσης ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθούν ανταγωνιστές εκτός ΕΕ εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Η Ελλάδα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια μεριδίου αγοράς υπέρ ανταγωνιστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δύο Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.
Η παρέμβαση της Αθήνας αφορά ειδικότερα την πρόταση για απαγόρευση της μεταφόρτωσης (transshipment) ρωσικού LNG με προορισμό τρίτες χώρες, στο πλαίσιο του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, είχε δηλώσει ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν διχασμένα ως προς το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στις εισαγωγές και τη διαχείριση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
«Από την οπτική της Αθήνας, κάθε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή, ώστε να ασκεί τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Μόσχα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ακούσιες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ένας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Reuters.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη δεν πρέπει, ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων, να εγκαταλείψει ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδια αγοράς προς όφελος παικτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Οι κυρώσεις πρέπει να αποδυναμώνουν την οικονομική ικανότητα της Ρωσίας και όχι να δημιουργούν στρατηγικά οφέλη για άλλους, σε βάρος της Ευρώπης», σημείωσε.
Οι συνομιλίες των πρεσβευτών της ΕΕ για το 21ο πακέτο κυρώσεων μετατέθηκαν για τις 23 Ιουλίου, ενώ μέχρι τότε παραμένει αμετάβλητο το ανώτατο όριο τιμής (price cap) στο ρωσικό πετρέλαιο, στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι.
Η παρέμβαση της Αθήνας αφορά ειδικότερα την πρόταση για απαγόρευση της μεταφόρτωσης (transshipment) ρωσικού LNG με προορισμό τρίτες χώρες, στο πλαίσιο του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Διαφωνίες για το νέο πακέτο κυρώσεωνΟι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ δεν κατάφεραν την Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το νέο πακέτο κυρώσεων, καθώς ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία, εξέφρασε αντιρρήσεις, αν και για διαφορετικούς λόγους, σύμφωνα με δύο πηγές.
Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, είχε δηλώσει ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν διχασμένα ως προς το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στις εισαγωγές και τη διαχείριση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
«Οι κυρώσεις δεν πρέπει να ωφελούν τους ανταγωνιστές της Ευρώπης»Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG στην Ευρώπη και συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων παικτών παγκοσμίως, ανταγωνιζόμενη χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
«Από την οπτική της Αθήνας, κάθε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή, ώστε να ασκεί τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Μόσχα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ακούσιες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ένας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Reuters.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη δεν πρέπει, ως ακούσια συνέπεια της δικής της πολιτικής κυρώσεων, να εγκαταλείψει ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ή μερίδια αγοράς προς όφελος παικτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Οι κυρώσεις πρέπει να αποδυναμώνουν την οικονομική ικανότητα της Ρωσίας και όχι να δημιουργούν στρατηγικά οφέλη για άλλους, σε βάρος της Ευρώπης», σημείωσε.
Οι συνομιλίες μετατίθενται για τις 23 ΙουλίουΟι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και οι δύο ευρωπαϊκές πηγές, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.
Οι συνομιλίες των πρεσβευτών της ΕΕ για το 21ο πακέτο κυρώσεων μετατέθηκαν για τις 23 Ιουλίου, ενώ μέχρι τότε παραμένει αμετάβλητο το ανώτατο όριο τιμής (price cap) στο ρωσικό πετρέλαιο, στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι.
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