Τι απαντά η Dynagas του Γιώργου Προκοπίου στο δημοσίευμα των FT για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό LNG
Τι απαντά η Dynagas του Γιώργου Προκοπίου στο δημοσίευμα των FT για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό LNG
Η Dynagas υποστηρίζει ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες δεν θα πλήξει τη Ρωσία, αλλά θα μεταφέρει τεχνογνωσία και επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός Ευρώπης
Η Dynagas τοποθετείται για πρώτη φορά δημόσια μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι η Ελλάδα εξέφρασε αντιρρήσεις στις υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκές κυρώσεις για το ρωσικό LNG, επικαλούμενη τις επιπτώσεις που θα είχαν για την εταιρεία.
Στο αναλυτικό σχόλιό της, η Dynagas τονίζει ότι υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο προειδοποιεί πως μια οριζόντια απαγόρευση στη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες δεν θα επιτύχει τους γεωπολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ανταγωνιστικότητα, να χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία στην αρκτική ναυτιλία και να μεταφερθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μη δυτικούς διαχειριστές, χωρίς ουσιαστική μείωση των ρωσικών εσόδων.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Πρώτα και κύρια, η Dynagas εκφράζει την ειλικρινή της ευχή για ταχεία λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, ώστε να τερματιστεί η δοκιμασία των αθώων ανθρώπων που υποφέρουν.
Η επιβολή μιας καθολικής απαγόρευσης στην μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες εγκυμονεί τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε αυτοπροκαλούμενο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή επάρκεια, την στρατηγική τεχνογνωσία για πλεύση στην αρκτική, την απασχόληση και την επιρροή της Ευρώπης, χωρίς να επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους γεωπολιτικούς στόχους — συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής μείωσης των εσόδων που κατευθύνονται προς τη Ρωσία.
Τα άκρως εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς LNG κατηγορίας “ice-class” της Dynagas απασχολούνται βάσει μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων που υπογράφηκαν το 2015–2016 με το έργο Yamal LNG, με αυστηρές συμβατικές δεσμεύσεις που εκτείνονται έως και το 2065. Πρόκειται για νομικά δεσμευτικές εμπορικές συμφωνίες, συναφθείσες πολλά χρόνια πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύρραξης.
Το Yamal LNG αποτελεί διεθνές έργο με ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή και διασύνδεση. Η γαλλική TotalEnergies κατέχει ποσοστό 20%, ενώ σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας — μεταξύ των οποίων η γερμανική SEFE και η ισπανική Naturgy — αποτελούν βασικούς αγοραστές της παραγωγής LNG του έργου.
Το Yamal LNG ανήκει κατά 50,1% στη Novatek, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από διεθνείς μετόχους. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι σαφές ότι το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στα ρωσικά έσοδα με τον τρόπο που συχνά προβάλλεται στον δημόσιο διάλογο.
Η απαίτηση προς ευρωπαϊκούς operators να εγκαταλείψουν μακροχρόνιες συμβάσεις δεν θα ανακόψει το εμπόριο. Αντιθέτως, θα οδηγήσει στην μεταβίβαση στρατηγικών αρκτικών περιουσιακών στοιχείων (πλοίων) και τεχνογνωσίας σε μη δυτικούς φορείς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την μεταφορά LNG με χαμηλότερο κόστος και χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η ροή LNG θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, ενώ η Ευρώπη θα απωλέσει ικανότητες, θέσεις εργασίας, επιρροή και εμπορική αξία που χρειάστηκαν δεκαετίες για να οικοδομηθούν.
Αντί να αποδυναμωθεί μόνιμα η ευρωπαϊκή θέση στην αρκτική ναυτιλία και στην μεταφορά LNG, οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων οφείλουν να υιοθετήσουν μια πραγματιστική προσέγγιση που εξισορροπεί τους γεωπολιτικούς στόχους με την διατήρηση των στρατηγικών ευρωπαϊκών ναυτιλιακών δυνατοτήτων, της τεχνογνωσίας και της εργασιακής ασφάλειας και μείωσης των καθαρών Ρωσικών εισπράξεων (υψηλό κόστος μεταφοράς). Είναι ενθαρρυντικό ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας κινείται ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση».
Πηγή: newmoney.gr
Στο αναλυτικό σχόλιό της, η Dynagas τονίζει ότι υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο προειδοποιεί πως μια οριζόντια απαγόρευση στη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες δεν θα επιτύχει τους γεωπολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ανταγωνιστικότητα, να χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία στην αρκτική ναυτιλία και να μεταφερθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μη δυτικούς διαχειριστές, χωρίς ουσιαστική μείωση των ρωσικών εσόδων.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Πρώτα και κύρια, η Dynagas εκφράζει την ειλικρινή της ευχή για ταχεία λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, ώστε να τερματιστεί η δοκιμασία των αθώων ανθρώπων που υποφέρουν.
Η επιβολή μιας καθολικής απαγόρευσης στην μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες εγκυμονεί τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε αυτοπροκαλούμενο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή επάρκεια, την στρατηγική τεχνογνωσία για πλεύση στην αρκτική, την απασχόληση και την επιρροή της Ευρώπης, χωρίς να επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους γεωπολιτικούς στόχους — συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής μείωσης των εσόδων που κατευθύνονται προς τη Ρωσία.
Τα άκρως εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς LNG κατηγορίας “ice-class” της Dynagas απασχολούνται βάσει μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων που υπογράφηκαν το 2015–2016 με το έργο Yamal LNG, με αυστηρές συμβατικές δεσμεύσεις που εκτείνονται έως και το 2065. Πρόκειται για νομικά δεσμευτικές εμπορικές συμφωνίες, συναφθείσες πολλά χρόνια πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύρραξης.
Το Yamal LNG αποτελεί διεθνές έργο με ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή και διασύνδεση. Η γαλλική TotalEnergies κατέχει ποσοστό 20%, ενώ σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας — μεταξύ των οποίων η γερμανική SEFE και η ισπανική Naturgy — αποτελούν βασικούς αγοραστές της παραγωγής LNG του έργου.
Το Yamal LNG ανήκει κατά 50,1% στη Novatek, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από διεθνείς μετόχους. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι σαφές ότι το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στα ρωσικά έσοδα με τον τρόπο που συχνά προβάλλεται στον δημόσιο διάλογο.
Η απαίτηση προς ευρωπαϊκούς operators να εγκαταλείψουν μακροχρόνιες συμβάσεις δεν θα ανακόψει το εμπόριο. Αντιθέτως, θα οδηγήσει στην μεταβίβαση στρατηγικών αρκτικών περιουσιακών στοιχείων (πλοίων) και τεχνογνωσίας σε μη δυτικούς φορείς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την μεταφορά LNG με χαμηλότερο κόστος και χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η ροή LNG θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, ενώ η Ευρώπη θα απωλέσει ικανότητες, θέσεις εργασίας, επιρροή και εμπορική αξία που χρειάστηκαν δεκαετίες για να οικοδομηθούν.
Αντί να αποδυναμωθεί μόνιμα η ευρωπαϊκή θέση στην αρκτική ναυτιλία και στην μεταφορά LNG, οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων οφείλουν να υιοθετήσουν μια πραγματιστική προσέγγιση που εξισορροπεί τους γεωπολιτικούς στόχους με την διατήρηση των στρατηγικών ευρωπαϊκών ναυτιλιακών δυνατοτήτων, της τεχνογνωσίας και της εργασιακής ασφάλειας και μείωσης των καθαρών Ρωσικών εισπράξεων (υψηλό κόστος μεταφοράς). Είναι ενθαρρυντικό ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας κινείται ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση».
Πηγή: newmoney.gr
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