Τι απαντά η Dynagas του Γιώργου Προκοπίου στο δημοσίευμα των FT για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό LNG

Η Dynagas υποστηρίζει ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες δεν θα πλήξει τη Ρωσία, αλλά θα μεταφέρει τεχνογνωσία και επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός Ευρώπης