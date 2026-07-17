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Διακόπηκε εκτόξευση πυραύλου της Space X την τελευταία στιγμή στο Τέξας, δεν ξεκίνησαν κάποιοι κινητήρες, δείτε βίντεο
Διακόπηκε εκτόξευση πυραύλου της Space X την τελευταία στιγμή στο Τέξας, δεν ξεκίνησαν κάποιοι κινητήρες, δείτε βίντεο
Ο CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, λέει πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει νέα προσπάθεια εκτόξευσης
Ο πύραυλος «Starship» της Space X διέκοψε την εκτόξευσή του την τελευταία στιγμή ενόψει της 13ης δοκιμαστικής πτήσης του από το Τέξας την Πέμπτη (16/7), καθώς ορισμένοι από τους κινητήρες του διαστημοπλοίου δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η ακύρωση της εκτόξευσης έλαβε χώρα λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν από την προγραμματισμένη απογείωση του Starship από το Starbase, την εταιρική πόλη της SpaceX στο νότιο Τέξας, στις 5:45 μ.μ. CT (22:45 GMT). Οι κινητήρες του πυραύλου άναψαν, αλλά λίγο αργότερα έσβησαν. «Ενεργοποιήσαμε μια διακοπή στον ενισχυτή που ακύρωσε την απογείωσή μας, καθώς αρχίζαμε να ανάβουμε τους κινητήρες Raptor», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SpaceX, Dan Huot, μιλώντας στη ζωντανή μετάδοση της εταιρείας μετά την ακύρωση της εκτόξευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η ακύρωση της εκτόξευσης έλαβε χώρα λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν από την προγραμματισμένη απογείωση του Starship από το Starbase, την εταιρική πόλη της SpaceX στο νότιο Τέξας, στις 5:45 μ.μ. CT (22:45 GMT). Οι κινητήρες του πυραύλου άναψαν, αλλά λίγο αργότερα έσβησαν. «Ενεργοποιήσαμε μια διακοπή στον ενισχυτή που ακύρωσε την απογείωσή μας, καθώς αρχίζαμε να ανάβουμε τους κινητήρες Raptor», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SpaceX, Dan Huot, μιλώντας στη ζωντανή μετάδοση της εταιρείας μετά την ακύρωση της εκτόξευσης.
Ο CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, τόνισε σε μία ανάρτησή του στο Χ πως «μερικοί από τους κινητήρες δεν εκκίνησαν, προκαλώντας αυτόματη διακοπή της εκτόξευσης», ενώ πρόσθεσε «για να είμαστε σίγουροι για μια επιτυχημένη πτήση, θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν 2 κινητήρες Raptor». Τέλος, σημείωσε πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει νέα προσπάθεια εκτόξευσης.
SpaceX's Starship rocket triggered a last-second abort before liftoff for its 13th flight test from Texas as some of its 33 engines failed to start https://t.co/qevRll1EHg pic.twitter.com/WwrrEVOrQk— Reuters (@Reuters) July 17, 2026
Παράλληλα, οι μετοχές της SpaceX, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον περασμένο μήνα, σημείωσαν πτώση περίπου 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, μετά την ακύρωση της εκτόξευσης. Η μετοχή έκλεισε στα 131,11 δολάρια την Πέμπτη, κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) των 135 δολαρίων, για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.— Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026
Now offloading propellant.
Next launch attempt hopefully in a few days.
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