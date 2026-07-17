ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Διακόπηκε εκτόξευση πυραύλου της Space X την τελευταία στιγμή στο Τέξας, δεν ξεκίνησαν κάποιοι κινητήρες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τέξας Διαστημόπλοιο Πύραυλος Space X Έλον Μασκ Εκτόξευση

Διακόπηκε εκτόξευση πυραύλου της Space X την τελευταία στιγμή στο Τέξας, δεν ξεκίνησαν κάποιοι κινητήρες, δείτε βίντεο

Ο CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, λέει πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει νέα προσπάθεια εκτόξευσης

Διακόπηκε εκτόξευση πυραύλου της Space X την τελευταία στιγμή στο Τέξας, δεν ξεκίνησαν κάποιοι κινητήρες, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πύραυλος «Starship» της Space X διέκοψε την εκτόξευσή του την τελευταία στιγμή ενόψει της 13ης δοκιμαστικής πτήσης του από το Τέξας την Πέμπτη (16/7), καθώς ορισμένοι από τους κινητήρες του διαστημοπλοίου δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η ακύρωση της εκτόξευσης έλαβε χώρα λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πριν από την προγραμματισμένη απογείωση του Starship από το Starbase, την εταιρική πόλη της SpaceX στο νότιο Τέξας, στις 5:45 μ.μ. CT (22:45 GMT). Οι κινητήρες του πυραύλου άναψαν, αλλά λίγο αργότερα έσβησαν. «Ενεργοποιήσαμε μια διακοπή στον ενισχυτή που ακύρωσε την απογείωσή μας, καθώς αρχίζαμε να ανάβουμε τους κινητήρες Raptor», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SpaceX, Dan Huot, μιλώντας στη ζωντανή μετάδοση της εταιρείας μετά την ακύρωση της εκτόξευσης.

Ο CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, τόνισε σε μία ανάρτησή του στο Χ πως «μερικοί από τους κινητήρες δεν εκκίνησαν, προκαλώντας αυτόματη διακοπή της εκτόξευσης», ενώ πρόσθεσε «για να είμαστε σίγουροι για μια επιτυχημένη πτήση, θα αφαιρεθούν και θα αντικατασταθούν 2 κινητήρες Raptor». Τέλος, σημείωσε πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα γίνει νέα προσπάθεια εκτόξευσης.

Παράλληλα, οι μετοχές της SpaceX, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον περασμένο μήνα, σημείωσαν πτώση περίπου 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, μετά την ακύρωση της εκτόξευσης. Η μετοχή έκλεισε στα 131,11 δολάρια την Πέμπτη, κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) των 135 δολαρίων, για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης