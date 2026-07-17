Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη - Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα τρόφιμα καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή