Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη - Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα τρόφιμα καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή
Στο 3,9% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα και τα οποία επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση (flash estimate) της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά στοιχεία της Eurostat και σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το 3,2% που είχε καταγραφεί τον Μάιο.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,9% τον Ιούνιο, έναντι 3,3% τον Μάιο.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1%), την Τσεχία (1,1%) και τη Δανία (1,8%). Αντίθετα, οι υψηλότεροι ρυθμοί σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,2%), τη Λιθουανία (5,4%) και τη Βουλγαρία (5,2%).
Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 22 δύο κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 2.
Τον Ιούνιο οι υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,77 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,29 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά στοιχεία της Eurostat και σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το 3,2% που είχε καταγραφεί τον Μάιο.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,9% τον Ιούνιο, έναντι 3,3% τον Μάιο.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1%), την Τσεχία (1,1%) και τη Δανία (1,8%). Αντίθετα, οι υψηλότεροι ρυθμοί σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,2%), τη Λιθουανία (5,4%) και τη Βουλγαρία (5,2%).
Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 22 δύο κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 2.
Τον Ιούνιο οι υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,77 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,29 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης.
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