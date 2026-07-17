Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
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Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη - Οι υπηρεσίες, η ενέργεια, τα τρόφιμα καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή

Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
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Στο 3,9% ανήλθε ο  πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα και τα οποία επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση (flash estimate) της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά στοιχεία της Eurostat και σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με το 3,2% που είχε καταγραφεί τον Μάιο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 2,9% τον Ιούνιο, έναντι 3,3% τον Μάιο. 
Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1%), την Τσεχία (1,1%) και τη Δανία (1,8%). Αντίθετα, οι υψηλότεροι ρυθμοί σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,2%), τη Λιθουανία (5,4%) και τη Βουλγαρία (5,2%).

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 22 δύο κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 2.
Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
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Τον Ιούνιο οι υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,77 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,29 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης.

Eurostat: Επιβεβαιώθηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο
3 ΣΧΟΛΙΑ
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