Βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, πιέσεις και στα futures της Wall Street
Βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, πιέσεις και στα futures της Wall Street
Ο KOSPI στη Νότια Κορέα έχασε 6,37% και ο Nikkei στην Ιαπωνία 4%
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε νέο κύμα αποστροφής του κινδύνου στις διεθνείς αγορές. Η αρνητική εικόνα μεταφέρθηκε και στη Wall Street, όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν επίσης έντονα πτωτικά.
Οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έχασε 4,03% στις 64.141,12 μονάδες, ο Hang Seng (Χονγκ Κονγκ) στις 24.517,11 μονάδες με απώλειες -1,97%, ο Shanghai Composite στην Κίνα στις 3.774,31 μονάδες με πτώση -2,78%, ο Sensex (Ινδία) στις 77.993,21 μονάδες με άνοδο +1,04%, ο KOSPI στη Νότια Κορέα στις 6.820,60 μονάδες με πτώση -6,37%, ο Straits Times στη Σιγκαπούρη στις 5.506,56 μονάδες με πτώση -0,59%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 είχε βρεθεί ενδοσυνεδριακά να χάνει πάνω από 5%, ενώ οι πιέσεις επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα futures να προμηνύουν νέα πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street. Η εικόνα έχει ως εξής: Dow Jones Futures: -420 μονάδες (-0,8%), S&P 500 Futures: -0,9%, Nasdaq-100 Futures: -1,6%
Το νέο κύμα πωλήσεων πυροδοτήθηκε μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι ολοκληρώθηκε η έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, με πλήγματα σε υποδομές εφοδιασμού και ναυτικές εγκαταστάσεις.
Η επανέναρξη των συγκρούσεων έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.
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Οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία έχασε 4,03% στις 64.141,12 μονάδες, ο Hang Seng (Χονγκ Κονγκ) στις 24.517,11 μονάδες με απώλειες -1,97%, ο Shanghai Composite στην Κίνα στις 3.774,31 μονάδες με πτώση -2,78%, ο Sensex (Ινδία) στις 77.993,21 μονάδες με άνοδο +1,04%, ο KOSPI στη Νότια Κορέα στις 6.820,60 μονάδες με πτώση -6,37%, ο Straits Times στη Σιγκαπούρη στις 5.506,56 μονάδες με πτώση -0,59%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 είχε βρεθεί ενδοσυνεδριακά να χάνει πάνω από 5%, ενώ οι πιέσεις επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα futures να προμηνύουν νέα πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street. Η εικόνα έχει ως εξής: Dow Jones Futures: -420 μονάδες (-0,8%), S&P 500 Futures: -0,9%, Nasdaq-100 Futures: -1,6%
Το νέο κύμα πωλήσεων πυροδοτήθηκε μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι ολοκληρώθηκε η έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, με πλήγματα σε υποδομές εφοδιασμού και ναυτικές εγκαταστάσεις.
Η επανέναρξη των συγκρούσεων έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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