«Ανακαινίζω 2026»: Τι αλλάζει στα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες, δείτε παραδείγματα

Στόχος των αλλαγών είναι να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά