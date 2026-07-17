Τράπεζα της Ελλάδας: Στο 1,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2026, με 0,5% «τρέχει» στην ευρωζώνη

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να παραμείνει στο 1,9% το 2027 και να φτάσει στο 2,0% το 2028, ξεπερνώντας την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ