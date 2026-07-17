ΕΚΤ: Ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν πάνω από €1 τρισ. στις ευρωπαϊκές αγορές σε 12 μήνες
ΕΚΤ: Ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν πάνω από €1 τρισ. στις ευρωπαϊκές αγορές σε 12 μήνες
Οι κάτοικοι της Ευρωζώνης επένδυσαν €889 δισ. σε μετοχές και ομόλογα στο εξωτερικό – Ισχυρότερες και οι άμεσες επενδύσεις, καθώς η Ευρωζώνη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πόλο έλξης για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Τεράστιες διασυνοριακές επενδυτικές ροές καταγράφηκαν στην Ευρωζώνη το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, καθώς οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε ξένες αγορές, ενώ παράλληλα οι διεθνείς επενδυτές ενίσχυσαν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ισοζυγίου πληρωμών της Ευρωζώνης για τον Μάιο, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ πραγματοποίησαν επενδύσεις 889 δισ. ευρώ σε μετοχές και ομόλογα εκτός Ευρωζώνης, έναντι 825 δισ. ευρώ περίπου ένα χρόνο νωρίτερα..
Την ίδια περίοδο, οι επενδυτές από τρίτες χώρες αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και ομόλογα της Ευρωζώνης στα 1,005 τρισ. ευρώ, από 834 δισ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις επενδύσεις σε ξένα ομόλογα, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 636 δισ. ευρώ, από 583 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε καθαρές αγορές ευρωπαϊκών μετοχών ύψους 500 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις τους σε ομόλογα της Ευρωζώνης ανήλθαν επίσης στα 505 δισ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τα 383 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ισοζυγίου πληρωμών της Ευρωζώνης για τον Μάιο, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ πραγματοποίησαν επενδύσεις 889 δισ. ευρώ σε μετοχές και ομόλογα εκτός Ευρωζώνης, έναντι 825 δισ. ευρώ περίπου ένα χρόνο νωρίτερα..
Την ίδια περίοδο, οι επενδυτές από τρίτες χώρες αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές και ομόλογα της Ευρωζώνης στα 1,005 τρισ. ευρώ, από 834 δισ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αυξήθηκαν οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογαΟι επενδυτές της Ευρωζώνης αγόρασαν μετοχές επιχειρήσεων εκτός της νομισματικής ένωσης αξίας 252 δισ. ευρώ, έναντι 242 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις επενδύσεις σε ξένα ομόλογα, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 636 δισ. ευρώ, από 583 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε καθαρές αγορές ευρωπαϊκών μετοχών ύψους 500 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις τους σε ομόλογα της Ευρωζώνης ανήλθαν επίσης στα 505 δισ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τα 383 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.
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