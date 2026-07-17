ΕΚΤ: Ξένοι επενδυτές τοποθέτησαν πάνω από €1 τρισ. στις ευρωπαϊκές αγορές σε 12 μήνες

Οι κάτοικοι της Ευρωζώνης επένδυσαν €889 δισ. σε μετοχές και ομόλογα στο εξωτερικό – Ισχυρότερες και οι άμεσες επενδύσεις, καθώς η Ευρωζώνη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πόλο έλξης για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα