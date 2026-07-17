Δημοσκόπηση Bloomberg: Πότε θα γίνει η τελευταία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ και πότε θα αρχίσει η μείωση
Δημοσκόπηση Bloomberg: Πότε θα γίνει η τελευταία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ και πότε θα αρχίσει η μείωση
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου δεν θα υπάρξει μεταβολή - Η πλειονότητα, ωστόσο, προβλέπει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να αξιολογήσει τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και στις αγορές ενέργειας, πριν προχωρήσει – πιθανότατα – σε μία τελευταία αύξηση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου δεν θα υπάρξει μεταβολή στο κόστος δανεισμού. Η πλειονότητα, ωστόσο, προβλέπει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,5%, όταν η ΕΚΤ θα διαθέτει και τις νέες τριμηνιαίες μακροοικονομικές προβλέψεις των υπηρεσιών της.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει και το τέλος του τρέχοντος κύκλου νομισματικής σύσφιγξης, ο οποίος επιταχύνθηκε μετά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, οδηγώντας την ευρωζώνη στη μεγαλύτερη πληθωριστική έξαρση από το 2023.
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Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου δεν θα υπάρξει μεταβολή στο κόστος δανεισμού. Η πλειονότητα, ωστόσο, προβλέπει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,5%, όταν η ΕΚΤ θα διαθέτει και τις νέες τριμηνιαίες μακροοικονομικές προβλέψεις των υπηρεσιών της.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει και το τέλος του τρέχοντος κύκλου νομισματικής σύσφιγξης, ο οποίος επιταχύνθηκε μετά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, οδηγώντας την ευρωζώνη στη μεγαλύτερη πληθωριστική έξαρση από το 2023.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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