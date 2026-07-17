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Συνελήφθη 17χρονη τζιχαντίστρια στην Ιταλία που δήλωνε έτοιμη «να θυσιάσει τη ζωή της υπέρ του Αλάχ»
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Τζιχαντιστές Αλλάχ

Συνελήφθη 17χρονη τζιχαντίστρια στην Ιταλία που δήλωνε έτοιμη «να θυσιάσει τη ζωή της υπέρ του Αλάχ»

Η αστυνομία της Παβία ξεσκέπασε τη δράση της ανήλικης σε μυστικές ομάδες του ISIS - Στα χέρια των αρχών γραπτοί διάλογοι της ανήλικης και οδηγίες για κατασκευή εκρηκτικών

Συνελήφθη 17χρονη τζιχαντίστρια στην Ιταλία που δήλωνε έτοιμη «να θυσιάσει τη ζωή της υπέρ του Αλάχ»
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Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σήμερα (17/07) στη σύλληψη δεκαεπτάχρονης η οποία φέρεται να ήταν έτοιμη να θυσιαστεί, παίρνοντας μέρος σε επιθέσεις του ισλαμικού εξτρεμισμού. Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό, έχει ιταλική υπηκοότητα και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων.

Η αστυνομία της πόλης Παβία, στη βόρεια Ιταλία, ανακάλυψε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η κοπέλα διέθετε τουλάχιστον τέσσερα προφίλ σε άλλες τόσες ομάδες χρηστών του διαδικτύου, στις οποίες μπορεί να γίνει κανείς μέλος μόνον αν λάβει «πρόσκληση» και διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στον χώρο των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Στις ομάδες αυτές κυκλοφορούσε προπαγανδιστικό υλικό της οργάνωσης ISIS, οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και δινόταν έμφαση στην ανάγκη να θυσιάσει κανείς τη ζωή του, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Ισλαμικού Κράτους.

Παράλληλα, όπως διέρρευσε οι υπεύθυνοι των ερευνών προχώρησαν σε κατάσχεση γραπτών διαλόγων, στους οποίους οι δεκαεπτάχρονη δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει σε τρομοκρατική επίθεση και «να προσφέρει τη ζωή της υπέρ του Αλλάχ».
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