ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33,744 δισ. και οι δαπάνες σε 34,89 δισ. ευρώ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 3.161 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 465 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,998 δισ. ευρώ από 4,151 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.744 εκατ. ευρώ, από 32.550 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.890 εκατ. ευρώ, από 31.605 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.
Το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,998 δισ. ευρώ από 4,151 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.744 εκατ. ευρώ, από 32.550 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.890 εκατ. ευρώ, από 31.605 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.
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