ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος

ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33,744 δισ. και οι δαπάνες σε 34,89 δισ. ευρώ

ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 3.161 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 465 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,998 δισ. ευρώ από 4,151 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.744 εκατ. ευρώ, από 32.550 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.890 εκατ. ευρώ, από 31.605 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης