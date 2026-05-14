Νέο πλαίσιο για τις επιστροφές από την εφορία για πρόστιμα ΦΠΑ και φόρων, ποιοι θα πάρουν πίσω χρήματα
Χιλιάδες επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και λογιστές αναμένεται να δουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα της εφορίας μετά τις νέες αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει δραστική μείωση στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρων, αλλά και αναδρομική επιστροφή ποσών που είχαν ήδη καταβληθεί από τις 19 Απριλίου 2024, σε όσες περιπτώσεις τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται πλέον στα 100 ευρώ, αντί για 250 ή 500 ευρώ που ισχύουν σήμερα ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου 2024 και μετά θα μπορούν να πάρουν πίσω τη διαφορά.
Αλλαγές έρχονται και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, καθώς δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο όταν το ποσό του φόρου προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμμεσων φόρων, τελών και εισφορών – πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων – όταν το ποσό προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιείται αναδρομική επιστροφή προστίμων που έχουν ήδη πληρωθεί από τις 19 Απριλίου 2024.
Tο νομοσχέδιο φέρνει και μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο συμμετοχής του Δημοσίου σε στρατηγικές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά θεσπίζεται σαφές πλαίσιο που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών όπου διαθέτει συμμετοχή, είτε άμεσα είτε μέσω της ΕΕΣΥΠ.
Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας των ποσοστών του Δημοσίου, ακόμη και σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας.
Η αναφορά του υπουργού στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ έδειξε ότι η κυβέρνηση συνδέει πλέον ανοιχτά την ενέργεια και τα δίκτυα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, δίνοντας παράλληλα το στίγμα ενός πιο ενεργού ρόλου του κράτους σε κρίσιμες υποδομές και τομείς της οικονομίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
