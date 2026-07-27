ΕΚΤΕΡ: Placement 8,1 εκατ. ευρώ από την Πολυκράτης ΑΕ – Στο 21,17% το συνολικό ποσοστό του Αθ.Σίψα
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ΕΚΤΕΡ

ΕΚΤΕΡ: Placement 8,1 εκατ. ευρώ από την Πολυκράτης ΑΕ – Στο 21,17% το συνολικό ποσοστό του Αθ.Σίψα

Μηδένισε το άμεσο ποσοστό της η Πολυκράτης Α.Ε. μετά από πώληση μετοχών σε θεσμικούς - Υποχώρησε κάτω από το 25% το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Προέδρου Δ.Σ., Αθανάσιου Σίψα

ΕΚΤΕΡ: Placement 8,1 εκατ. ευρώ από την Πολυκράτης ΑΕ – Στο 21,17% το συνολικό ποσοστό του Αθ.Σίψα
Στις 24 Ιουλίου η εταιρεία «ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» -συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ, κ. Αθανάσιο Σίψα– προχώρησε στην πώληση του συνόλου των 1.622.880 μετοχών που κατείχε (ποσοστό 5,853%) μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές, με συνολικό τίμημα 8.144.400 ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή, το άμεσο ποσοστό της ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. στην ΕΚΤΕΡ διαμορφώθηκε στο 0%.

Ως αποτέλεσμα της πώλησης, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Αθανάσιου Σίψα, υποχώρησε κάτω από το όριο του 25% και διαμορφώθηκε στο 21,167%, από 27,02% προηγουμένως. Ειδικότερα, κατέχει πλέον 12,661% άμεσα και 8,506% έμμεσα δικαιώματα ψήφου.

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