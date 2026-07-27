ΕΚΤΕΡ: Placement 8,1 εκατ. ευρώ από την Πολυκράτης ΑΕ – Στο 21,17% το συνολικό ποσοστό του Αθ.Σίψα

Μηδένισε το άμεσο ποσοστό της η Πολυκράτης Α.Ε. μετά από πώληση μετοχών σε θεσμικούς - Υποχώρησε κάτω από το 25% το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Προέδρου Δ.Σ., Αθανάσιου Σίψα