ΕΚΤΕΡ: Placement 8,1 εκατ. ευρώ από την Πολυκράτης ΑΕ – Στο 21,17% το συνολικό ποσοστό του Αθ.Σίψα
ΕΚΤΕΡ: Placement 8,1 εκατ. ευρώ από την Πολυκράτης ΑΕ – Στο 21,17% το συνολικό ποσοστό του Αθ.Σίψα
Μηδένισε το άμεσο ποσοστό της η Πολυκράτης Α.Ε. μετά από πώληση μετοχών σε θεσμικούς - Υποχώρησε κάτω από το 25% το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Προέδρου Δ.Σ., Αθανάσιου Σίψα
Στις 24 Ιουλίου η εταιρεία «ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» -συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ, κ. Αθανάσιο Σίψα– προχώρησε στην πώληση του συνόλου των 1.622.880 μετοχών που κατείχε (ποσοστό 5,853%) μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές, με συνολικό τίμημα 8.144.400 ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή, το άμεσο ποσοστό της ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. στην ΕΚΤΕΡ διαμορφώθηκε στο 0%.
Ως αποτέλεσμα της πώλησης, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Αθανάσιου Σίψα, υποχώρησε κάτω από το όριο του 25% και διαμορφώθηκε στο 21,167%, από 27,02% προηγουμένως. Ειδικότερα, κατέχει πλέον 12,661% άμεσα και 8,506% έμμεσα δικαιώματα ψήφου.
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Ως αποτέλεσμα της πώλησης, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Αθανάσιου Σίψα, υποχώρησε κάτω από το όριο του 25% και διαμορφώθηκε στο 21,167%, από 27,02% προηγουμένως. Ειδικότερα, κατέχει πλέον 12,661% άμεσα και 8,506% έμμεσα δικαιώματα ψήφου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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