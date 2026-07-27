Χρηματιστήριο: Πλησιάζει τις φετινές κορυφές – Αλμα με φόντο την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήριο: Πλησιάζει τις φετινές κορυφές – Αλμα με φόντο την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
«Παράθυρο» ανόδου από την εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Εβδομάδα ορόσημο για τη Λεωφόρο Αθηνών - Στο «μικροσκόπιο» τα αποτελέσματα των τραπεζών - Ρεκόρ για ΕΤΕ, Eurobank, Πειραιώς
Με το «δεξί» ξεκινά η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει τις φετινές κορυφές του. Η είδηση για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν καλλιεργεί προσδοκίες για επιστροφή της επενδυτικής αισιοδοξίας στις αγορές. Παράλληλα, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί ως μοχλός εκτόνωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ισχυρή άνοδο στην εγχώρια αγορά.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,46% και διαπραγματεύεται στις 2.529 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.520,41 (χαμηλό ημέρας) και των 2.535,77 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το υψηλό έτους του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.560,34 μονάδες (κλείσιμο 6ης Ιουλίου. Η ΕΤΕ κινείται πάνω από τα 16 ευρώ (ρεκόρ 11ετίας – Νοέμβριος 2015), η Eurobank «κοιτάζει» τα 4,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015 και η Πειραιώς διαπραγματεύεται στα 9,6 ευρώ (ρεκόρ 5ετίας Μάρτιος 2021).
Παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική ισορροπία παραμένει εύθραυστη, η εκεχειρία προσφέρει στη Λεωφόρο Αθηνών την ευκαιρία να επαναφέρει στο επίκεντρο τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η αγορά προεξοφλεί ισχυρές οικονομικές επιδόσεις από τις συστημικές τράπεζες, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αναθεώρηση των ετήσιων στόχων (guidance) από τις διοικήσεις τους.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,46% και διαπραγματεύεται στις 2.529 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.520,41 (χαμηλό ημέρας) και των 2.535,77 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι το υψηλό έτους του ΓΔ εντοπίζεται στις 2.560,34 μονάδες (κλείσιμο 6ης Ιουλίου. Η ΕΤΕ κινείται πάνω από τα 16 ευρώ (ρεκόρ 11ετίας – Νοέμβριος 2015), η Eurobank «κοιτάζει» τα 4,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2015 και η Πειραιώς διαπραγματεύεται στα 9,6 ευρώ (ρεκόρ 5ετίας Μάρτιος 2021).
Παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική ισορροπία παραμένει εύθραυστη, η εκεχειρία προσφέρει στη Λεωφόρο Αθηνών την ευκαιρία να επαναφέρει στο επίκεντρο τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η αγορά προεξοφλεί ισχυρές οικονομικές επιδόσεις από τις συστημικές τράπεζες, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αναθεώρηση των ετήσιων στόχων (guidance) από τις διοικήσεις τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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