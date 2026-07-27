Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοση» και βλέπει ισχυρό τρίμηνο για Eurobank, Εθνική, Alpha Bank

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση» και για τις τρεις μετοχές, με τιμή στόχο 5,20 ευρώ για τη Eurobank, 17,70 ευρώ για την Εθνική και 5,50 ευρώ για την Alpha Bank