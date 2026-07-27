Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοση» και βλέπει ισχυρό τρίμηνο για Eurobank, Εθνική, Alpha Bank
Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοση» και βλέπει ισχυρό τρίμηνο για Eurobank, Εθνική, Alpha Bank
Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση» και για τις τρεις μετοχές, με τιμή στόχο 5,20 ευρώ για τη Eurobank, 17,70 ευρώ για την Εθνική και 5,50 ευρώ για την Alpha Bank
Με την πιστωτική επέκταση να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τα υψηλότερα επιτόκια να ενισχύουν εκ νέου τα έσοδα από τόκους, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο. Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου θα επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank, χωρίς ωστόσο η εικόνα να είναι απολύτως ομοιόμορφη μεταξύ των τριών ομίλων.
Η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν την καθεμία σε υπέρβαση των αρχικών στόχων της. Στη Eurobank, η δυναμική των χορηγήσεων και των καθαρών εσόδων από τόκους ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αναθεώρηση της καθοδήγησης του 2026. Στην Εθνική, η έμφαση πέφτει στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση και στην πιθανή αύξηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή. Στην Alpha Bank, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ταχύτερη ανάπτυξη των προμηθειών, στις πρόσφατες εξαγορές και στη δυνατότητα περιορισμού της απόστασης αποτίμησης από τις άλλες τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν την καθεμία σε υπέρβαση των αρχικών στόχων της. Στη Eurobank, η δυναμική των χορηγήσεων και των καθαρών εσόδων από τόκους ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για αναθεώρηση της καθοδήγησης του 2026. Στην Εθνική, η έμφαση πέφτει στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση και στην πιθανή αύξηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή. Στην Alpha Bank, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ταχύτερη ανάπτυξη των προμηθειών, στις πρόσφατες εξαγορές και στη δυνατότητα περιορισμού της απόστασης αποτίμησης από τις άλλες τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα