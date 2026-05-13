Πιερρακάκης: Τροπολογία για συμμετοχή του Δημοσίου σε ΑΜΚ εισηγμένων ΑΕ που διατηρεί άμεση ή έμμεση συμμετοχή
Την τροπολογία που επιτρέπει στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών όπου διατηρεί άμεση ή έμμεση συμμετοχή - μέσω και της ΕΕΣΥΠ - παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σαφής διαδικασία για μια τέτοια δυνατότητα. Ως εκ τούτου, το Δημόσιο θα μπορούσε να βλέπει «τη συμμετοχή του να αποδυναμώνεται» σε περίπτωση ΑΜΚ, χωρίς εργαλείο αντίδρασης.
«Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να μετέχει όπου κρίνεται αναγκαίο σε κρίσιμες επιχειρήσεις οικονομίας και υποδομών σε τομείς στρατηγικής σημασίας», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά άμεσα τη ΔΕΗ. «Δεν είναι η ΔΕΗ του παρελθόντος. Είναι ένας σύγχρονος καθετοποιημένος όμιλος με καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και την ασφάλεια της περιοχής. Οι επενδύσεις δημιουργούν κρίσιμες υποδομές για τις επόμενες δεκαετίες και επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα και το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ παίζει κομβικό ρόλο», τόνισε, προσθέτοντας ότι σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και αυτονομίας.
Δείτε αναλυτικά την τροπολογία ΕΔΩ.
