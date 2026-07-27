Διπλή θηλιά στη ναυτιλία: Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα ανεβάζουν τον ενεργειακό λογαριασμό
Διπλή θηλιά στη ναυτιλία: Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα ανεβάζουν τον ενεργειακό λογαριασμό
Η απειλή των Χούθι ακυρώνει τη «βαλβίδα ασφαλείας» των σαουδαραβικών εξαγωγών – Προβλήματα στα διυλιστήρια, έλλειψη ντίζελ και ακριβό LNG συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό ενόψει του χειμώνα
Η θάλασσα εξελίσσεται στον πιο αδύναμο κρίκο της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας. Την ώρα που η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει υπό πίεση, η επιστροφή της απειλής των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα βάζει στο κάδρο και τη δεύτερη βασική έξοδο των ενεργειακών φορτίων της Μέσης Ανατολής προς τις διεθνείς αγορές.
Για τη ναυτιλία, η νέα πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Tankers και πλοία μεταφοράς ενεργειακών φορτίων καλούνται να επιχειρούν σε ένα περιβάλλον όπου δύο στρατηγικά θαλάσσια περάσματα μπορούν ταυτόχρονα να επηρεαστούν από στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κόστος που ενσωματώνεται στην τελική τιμή της ενέργειας.
Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Το Brent έφθασε στα 100,69 δολάρια το βαρέλι, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης που είχε δημιουργηθεί μετά την εκεχειρία της 17ης Ιουνίου έδωσε τη θέση της σε ένα νέο κύμα ανησυχίας.
Η Σαουδική Αραβία διαθέτει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στον κίνδυνο του Ορμούζ: μπορεί να διοχετεύει μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τις δυτικές ακτές της και από εκεί, μέσω Ερυθράς Θάλασσας, στις διεθνείς αγορές. Η διαδρομή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους έντασης στον Περσικό Κόλπο, καθώς μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ διακινούνται καθημερινά περίπου 4-5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για τη ναυτιλία, η νέα πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Tankers και πλοία μεταφοράς ενεργειακών φορτίων καλούνται να επιχειρούν σε ένα περιβάλλον όπου δύο στρατηγικά θαλάσσια περάσματα μπορούν ταυτόχρονα να επηρεαστούν από στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κόστος που ενσωματώνεται στην τελική τιμή της ενέργειας.
Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση. Το Brent έφθασε στα 100,69 δολάρια το βαρέλι, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης που είχε δημιουργηθεί μετά την εκεχειρία της 17ης Ιουνίου έδωσε τη θέση της σε ένα νέο κύμα ανησυχίας.
Η Σαουδική Αραβία διαθέτει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στον κίνδυνο του Ορμούζ: μπορεί να διοχετεύει μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τις δυτικές ακτές της και από εκεί, μέσω Ερυθράς Θάλασσας, στις διεθνείς αγορές. Η διαδρομή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους έντασης στον Περσικό Κόλπο, καθώς μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ διακινούνται καθημερινά περίπου 4-5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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