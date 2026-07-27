Γκιλφόιλ: Τριμερής συνεργασία μπορεί να ξεκλειδώσει επενδύσεις $1,35 δισ. και 10.000 θέσεις εργασίας στα ελληνικά ναυπηγεία
Γκιλφόιλ: Τριμερής συνεργασία μπορεί να ξεκλειδώσει επενδύσεις $1,35 δισ. και 10.000 θέσεις εργασίας στα ελληνικά ναυπηγεία
Σαφής αναφορά της πρέσβη των ΗΠΑ στην προοπτική ενίσχυσης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Στην προοπτική κινητοποίησης επενδύσεων ύψους 1,35 δισ. δολαρίων σε υποδομές και δημιουργίας 10.000 θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνδέοντας ευθέως τη σχετική δυνατότητα με την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας στον ναυπηγικό τομέα. Μιλώντας στη Νότια Κορέα, κατά την τελετή ονοματοδοσίας του νεότευκτου DP2 Suezmax shuttle tanker «Anfield DP» της TEN στα ναυπηγεία της Samsung Heavy Industries στο Geoje, η Αμερικανίδα πρέσβης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία και στη δυνατότητα ανάκτησης κρίσιμης παραγωγικής ικανότητας μέσω της αξιοποίησης αμερικανικής και κορεατικής τεχνολογίας.
Η πρέσβης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τριμερή συμφωνία που, όπως είπε, υπεγράφη στην Αθήνα πριν από λίγους μήνες μεταξύ Ελλάδας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών. «Η συμφωνία αυτή μπορεί να ξεκλειδώσει επενδύσεις 1,35 δισ. δολαρίων σε υποδομές και 10.000 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό», τόνισε. Στην ίδια τοποθέτηση συνέδεσε τη συμφωνία με την «αποκατάσταση της ελληνικής αυτονομίας στον ναυπηγικό τομέα», καθώς και με την ενσωμάτωση αμερικανικής και κορεατικής τεχνολογίας αιχμής.
Πρόκειται για αναφορά που τοποθετεί τη ναυπηγική συνεργασία των τριών χωρών σε ένα σαφώς ευρύτερο στρατηγικό και αμυντικό πλαίσιο. Η ίδια συμπύκνωσε άλλωστε αυτή τη διάσταση σε μία από τις χαρακτηριστικότερες φράσεις της ομιλίας της: «Η στρατηγική επένδυση στη ναυπηγική είναι επένδυση στην ίδια την ασφάλεια».
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Η πρέσβης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τριμερή συμφωνία που, όπως είπε, υπεγράφη στην Αθήνα πριν από λίγους μήνες μεταξύ Ελλάδας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών. «Η συμφωνία αυτή μπορεί να ξεκλειδώσει επενδύσεις 1,35 δισ. δολαρίων σε υποδομές και 10.000 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό», τόνισε. Στην ίδια τοποθέτηση συνέδεσε τη συμφωνία με την «αποκατάσταση της ελληνικής αυτονομίας στον ναυπηγικό τομέα», καθώς και με την ενσωμάτωση αμερικανικής και κορεατικής τεχνολογίας αιχμής.
Φρεγάτες, κορβέτες και υποβρύχιαΙδιαίτερη σημασία έχει ότι η αναφορά της Γκιλφόιλ δεν περιορίστηκε στην εμπορική ναυπηγική δραστηριότητα. Μίλησε συγκεκριμένα για την κατασκευή «φρεγατών, κορβετών και υποβρυχίων», συνδέοντας αυτή τη δυνατότητα με την υποστήριξη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Πρόκειται για αναφορά που τοποθετεί τη ναυπηγική συνεργασία των τριών χωρών σε ένα σαφώς ευρύτερο στρατηγικό και αμυντικό πλαίσιο. Η ίδια συμπύκνωσε άλλωστε αυτή τη διάσταση σε μία από τις χαρακτηριστικότερες φράσεις της ομιλίας της: «Η στρατηγική επένδυση στη ναυπηγική είναι επένδυση στην ίδια την ασφάλεια».
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτ. στο newmoney.gr
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