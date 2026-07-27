Όλα τα επιδόματα και οι συντάξεις που πληρώνονται μέχρι 31 Ιουλίου, διαβάστε αναλυτικά

Προγραμματίζονται πληρωμές για επιδόματα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφάπαξ βοηθήματα, επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών





Παράλληλα, προγραμματίζονται πληρωμές για επιδόματα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφάπαξ βοηθήματα, επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ενισχύσεις στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ.







Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ Οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα.



-Στις 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους, ποσό που αφορά την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.







Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν ακόμη 2,8 εκατ. ευρώ σε 7.600 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4778/2021.



Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα 27 έως 31 Ιουλίου, θα διατεθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.



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Οι πληρωμές από την ΔΥΠΑ Στο ίδιο διάστημα, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή οικονομικών ενισχύσεων και επιδομάτων προς χιλιάδες δικαιούχους.



Ειδικότερα, θα καταβληθούν:



-16 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα πληρωμών της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, με τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να καταβάλλουν συνολικά σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Αυγούστου 2026 , οι οποίες θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων σύμφωνα με το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα.Παράλληλα, προγραμματίζονται πληρωμές για επιδόματα ανεργίας, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφάπαξ βοηθήματα, επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ενισχύσεις στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ.Οι καταβολές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος της εβδομάδας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών παροχών και κοινωνικών ενισχύσεων.Οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ασφαλιστικού φορέα.-Στις 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους, ποσό που αφορά την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.-Η δεύτερη μεγάλη καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2026, όταν θα πιστωθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους, ολοκληρώνοντας τον κύκλο πληρωμών των συντάξεων του μήνα.Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν ακόμη 2,8 εκατ. ευρώ σε 7.600 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4778/2021.Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα 27 έως 31 Ιουλίου, θα διατεθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.Επιπλέον, στις 29 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή 1,8 εκατ. ευρώ σε 498 δικαιούχους, που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2024 και 2025 σε εργαζόμενους συνταξιούχους.Στο ίδιο διάστημα, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή οικονομικών ενισχύσεων και επιδομάτων προς χιλιάδες δικαιούχους.Ειδικότερα, θα καταβληθούν:-16 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους γιακαι λοιπές παροχές.

-1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες που λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

-20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-700.000 ευρώ σε 80 φορείς για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.



Οι ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αφορούν την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.