Λήγει η προθεσμία για το fuel pass, χάνονται τα χρήματα αν δεν χρησιμοποιηθεί
Λήγει η προθεσμία για το fuel pass, χάνονται τα χρήματα αν δεν χρησιμοποιηθεί
Το Fuel Pass 2026 λήγει στις 31 Ιουλίου
Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων εισέρχεται στην τελική του φάση.
Αν και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί εδώ και εβδομάδες, χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να διαθέτουν ενεργό υπόλοιπο στην ψηφιακή κάρτα ή στον λογαριασμό όπου πιστώθηκε η κρατική ενίσχυση.
Η πλατφόρμα αιτήσεων έκλεισε στα τέλη Απριλίου, όμως η δυνατότητα χρήσης του voucher παραμένει ενεργή μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως το ποσό που τους αναλογεί μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές καυσίμων μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
Οι επιδοτήσεις κυμάνθηκαν από 25 έως και 60 ευρώ, με τις υψηλότερες ενισχύσεις να αφορούν κυρίως κατοίκους νησιωτικών περιοχών λόγω του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Το μέτρο κάλυψε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αλλά και μοτοσικλετών, μέσω διαφορετικών κλιμάκων επιδότησης.
Η χρήση της ψηφιακής κάρτας γίνεται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων μέσω ανέπαφων συναλλαγών από κινητό τηλέφωνο, ενώ τα ποσά που καταβλήθηκαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό χρήσης.
Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως το διαθέσιμο υπόλοιπο και να ολοκληρώσουν τις αγορές καυσίμων πριν από τη λήξη του προγράμματος.
Αν και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί εδώ και εβδομάδες, χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να διαθέτουν ενεργό υπόλοιπο στην ψηφιακή κάρτα ή στον λογαριασμό όπου πιστώθηκε η κρατική ενίσχυση.
Η πλατφόρμα αιτήσεων έκλεισε στα τέλη Απριλίου, όμως η δυνατότητα χρήσης του voucher παραμένει ενεργή μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως το ποσό που τους αναλογεί μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές καυσίμων μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
Πώς διαμορφώνονται τα ποσά της επιδότησηςΤο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιήθηκε ανάλογα με την κατηγορία οχήματος, τον τόπο κατοικίας αλλά και τον τρόπο καταβολής της επιδότησης. Οι δικαιούχοι που επέλεξαν άυλη ψηφιακή κάρτα έλαβαν αυξημένο ποσό σε σχέση με όσους προτίμησαν απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Οι επιδοτήσεις κυμάνθηκαν από 25 έως και 60 ευρώ, με τις υψηλότερες ενισχύσεις να αφορούν κυρίως κατοίκους νησιωτικών περιοχών λόγω του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Το μέτρο κάλυψε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αλλά και μοτοσικλετών, μέσω διαφορετικών κλιμάκων επιδότησης.
Η χρήση της ψηφιακής κάρτας γίνεται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων μέσω ανέπαφων συναλλαγών από κινητό τηλέφωνο, ενώ τα ποσά που καταβλήθηκαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμό χρήσης.
Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοιΤο βασικό σημείο προσοχής αφορά τη λήξη ισχύος της επιδότησης. Μετά το τέλος Ιουλίου, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό παραμένει στην κάρτα δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και ουσιαστικά θα χαθεί.
Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως το διαθέσιμο υπόλοιπο και να ολοκληρώσουν τις αγορές καυσίμων πριν από τη λήξη του προγράμματος.
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