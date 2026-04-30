Επίδομα θέρμανσης: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα myΘέρμανση, πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση
Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, μέχρι πότε είναι ανοιχτό το myΘέρμανση και τι πρέπει να προσέξετε
Στις 29 Μαΐου 2026 είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης και το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.
Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο
Έως τότε, απαιτείται πλήρης έλεγχος ώστε τα δηλωθέντα παραστατικά να αντιστοιχούν στις πραγματικές αγορές, αποφεύγοντας έτσι καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά την εκκαθάριση.
Μετά την προκαταβολή του 60% που καταβλήθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την πληρωμή του Μαΐου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τρίτη δόση. Αυτή αναμένεται να δοθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, που εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.
Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Το επίδομα θέρμανσηςΟι δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή στοιχείων και τιμολογίων έως και σήμερα, 30 Απριλίου 2026.
