Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

Σε τελική ευθεία μπαίνει η πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2026 , με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να αναμένουν την καταβολή, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος ενέργειας που έχει δηλωθεί., που αντιστοιχούσε στο 60% του συνολικού ποσού, έχει ήδη καταβληθεί σε πάνω από 1,1 εκατ. πολίτες, μεγια πετρέλαιο, ρεύμα και λοιπά καύσιμα.θα καταβληθεί έως 29 Μαΐου 2026 για αγορές καυσίμων (με προθεσμία δήλωσης έως 30 Απριλίου) και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο ποσό 1.200 ευρώ σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, βάσει του τύπου υπολογισμού και των προσαυξήσεων του δείκτη καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ).Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί τους επόμενους μήνες και η ημερομηνία εξαρτάται από το είδος ενέργειας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.Αγορές έως 15 Απριλίου 2026Δήλωση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026Πληρωμή έως 29 Μαΐου 2026Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανσηΚάλυψη δαπανών έως και τον ΙούλιοΠληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται:Από 100 έως 800 ευρώΈως και 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Καιρικών Συνθηκών (ΣΟ-Μ)



Προσαυξήσεις ανά περιοχή -Σε περιοχές με δείκτη ΣΟ-Μ ≥ 1 εφαρμόζεται προσαύξηση 25% και ανώτατο ποσό 1.000 ευρώ

-Σε περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το πλαφόν στα 1.200 ευρώ



Έτσι, τα νοικοκυριά σε ορεινές και ψυχρές περιοχές λαμβάνουν αυξημένη στήριξη.