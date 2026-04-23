Autohellas: Περιορισμένος ο αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή, μόνη εξαίρεση η αγορά της Κύπρου
Τι περιμένει η Autohellas για το 2026 - ιατηρείται η δυναμική και το 2026 στις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε τροχιά ωρίμανσης ο κλάδος της εμπορίας έως το 2027
Μετά από την ισχυρή τριετία 2023- 2025, η διοίκηση Βασιλάκη προβλέπει περιορισμένη επίδραση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή για εφέτος, με εξαίρεση την αγορά της Κύπρου, η οποία είναι και αυτή που έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις μεταξύ των αγορών όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.
«Σε ένα συνολικό επίπεδο, η δυναμική στους τομείς δραστηριότητας της Autohellas είναι εκεί όπου αναμενόταν στις αρχές του έτους. Διαφοροποίηση υπάρχει για την αγορά της Κύπρου, η δραστηριότητα της οποίας όμως αντιπροσωπεύει ένα περιορισμένο μερίδιο επί του συνόλου. Εν ολίγοις, εφόσον δεν υπάρξουν γενικευμένες επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας δε βλέπουμε κάποια μεγάλη επίδραση στις δραστηριότητές του ομίλου από την κρίση στη Μ. Ανατολή», ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ευτύχης Βασιλάκης στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.
