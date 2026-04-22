Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε κοντά στα $102 το Brent μετά τις κατασχέσεις πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Η παράταση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν καθησύχασε τις αγορές, καθώς το Ιράν προχώρησε σε κατασχέσεις πλοίων και οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο παραμένουν υπό πίεση
Εκτινάχθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέλαβε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία.
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, κλείνοντας στα 101,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε επίσης άνοδο άνω του 3%, κλείνοντας στα 92,96 δολάρια.
Οι αγορές αντέδρασαν έντονα καθώς έγινε σαφές ότι η παράταση της εκεχειρίας δεν σημαίνει απαραίτητα αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν καταρρεύσει στη διάρκεια της σύγκρουσης, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές προσφοράς στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου.
Η κίνηση δεξαμενόπλοιων στην περιοχή παρέμεινε περιορισμένη, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά «χωρίς άδεια», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν παρά την εκεχειρία, διατηρώντας υψηλή την ένταση στην περιοχή.
Ο Τραμπ αποφάσισε την παράταση της προσωρινής ανακωχής μετά την κατάρρευση των αμερικανικών σχεδίων για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει διχασμένη και ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία θα συνεχιστεί έως ότου η Τεχεράνη παρουσιάσει ενιαία πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ και το Israel.
Η παράταση της εκεχειρίας αποτυπώνει τη βαθιά αβεβαιότητα γύρω από την πορεία αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Αν και μειώνει προσωρινά τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, αναδεικνύει παράλληλα τα εσωτερικά ρήγματα στην ιρανική ηγεσία και την απουσία ουσιαστικής διπλωματικής προόδου.
