Αυξήθηκε κατά 2,4% το καλάθι βασικών γεωργικών προϊόντων τον Μάρτιο σε παγκόσμια κλίμακα λόγω του πολέμου

Αύξηση κατέγραψαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Μάρτιο, κυρίως λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους που συνδέεται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη, σύμφωνα με τοντου, ο οποίος αποτυπώνει τις μεταβολές σε ένα καλάθι βασικών αγροτικών προϊόντων (π.χ. σιτάρι, καλαμπόκι, καφές, ζάχαρη, κρέας) που διακινούνται διεθνώς, διαμορφώθηκε στιςτον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξησησε σύγκριση με το αναθεωρημένο επίπεδο του Φεβρουαρίου.Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του FAO,, η άνοδος των τιμών από την έναρξη της σύγκρουσης παραμένει μέχρι στιγμής σχετικά περιορισμένη και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία επηρεάζει το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των τροφίμων.«Οι αυξήσεις τιμών από την έναρξη της σύγκρουσης ήταν συγκρατημένες, καθώς οι επαρκείς παγκόσμιες προμήθειες δημητριακών λειτουργούν ως παράγοντας εξισορρόπησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί πέραν τωνκαι διατηρηθεί το αυξημένο κόστος εισροών, ενδέχεται να επηρεαστούν οι αποφάσεις των αγροτών σχετικά με την καλλιέργεια και τη χρήση πόρων.Σύμφωνα με την εκτίμηση του FAO, οι παραγωγοί θα μπορούσαν να περιορίσουν τη χρήση λιπασμάτων και άλλων εισροών, να καλλιεργήσουν μικρότερες εκτάσεις ή να στραφούν σε διαφορετικές καλλιέργειες, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις και να επηρεάσει την προσφορά τροφίμων και τις τιμές τόσο για το υπόλοιπο του έτους όσο και για το επόμενο.