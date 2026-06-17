Champions League: Τα ζευγάρια του β' προκριματικού και τι αποτελέσματα θέλει η ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό του Champions League -Που στρέφει το ενδιαφέρον της η Ένωση