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Champions League: Τα ζευγάρια του β' προκριματικού και τι αποτελέσματα θέλει η ΑΕΚ
Champions League: Τα ζευγάρια του β' προκριματικού και τι αποτελέσματα θέλει η ΑΕΚ
Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό του Champions League -Που στρέφει το ενδιαφέρον της η Ένωση
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στα γραφεία της Νιόν στην Ελβετία η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου για το νέο Champions League, με το ενδιαφέρον να υπάρχει από πλευράς ΑΕΚ.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στους ανίσχυρους για την κλήρωση των Playoffs του θεσμού (3/8), ωστόσο έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί.
Θυμίζουμε πως η Ένωση θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου και μια εβδομάδα μετά (25-26 Αυγούστου) τον επαναληπτικό, με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Παράλληλα, να σημειώσουμε πως η κυπριακή Ομόνοια (πρωταθλήτρια) θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα.
Τα ζευγάρια του β' προκριματικού στο Champions League
Μιάλμπι - Ρεντ Ιμπς ή Ίντερ Εσκάλδες
Φιόρι ή Λαρν - Ερυθρός Αστέρας*
Σαμπάχ ή Νιου Σεντς - Βαρντάρ ή Κουόπιο
Κλάκσβικ ή Ατέρτ Μπίσεν - Ζάλγκιρις ή Ντρίτα
Άαρχους - Λεχ Πόζναν*
Αρατάτ ή Ρίγα - Φλοριάνα ή Σάμροκ Ρόβερς
Μπόρατς ή Λέφσκι Σόφιας - Βίτεμπσκ ή Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα
Ομόνοια - Καϊράτ ή Σουτιέσκα
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στους ανίσχυρους για την κλήρωση των Playoffs του θεσμού (3/8), ωστόσο έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί.
Θυμίζουμε πως η Ένωση θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου και μια εβδομάδα μετά (25-26 Αυγούστου) τον επαναληπτικό, με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Παράλληλα, να σημειώσουμε πως η κυπριακή Ομόνοια (πρωταθλήτρια) θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα.
Τα ζευγάρια του β' προκριματικού στο Champions League
Μιάλμπι - Ρεντ Ιμπς ή Ίντερ Εσκάλδες
Φιόρι ή Λαρν - Ερυθρός Αστέρας*
Σαμπάχ ή Νιου Σεντς - Βαρντάρ ή Κουόπιο
Κλάκσβικ ή Ατέρτ Μπίσεν - Ζάλγκιρις ή Ντρίτα
Άαρχους - Λεχ Πόζναν*
Αρατάτ ή Ρίγα - Φλοριάνα ή Σάμροκ Ρόβερς
Μπόρατς ή Λέφσκι Σόφιας - Βίτεμπσκ ή Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα
Ομόνοια - Καϊράτ ή Σουτιέσκα
Τουν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ*
Βίκινγκουρ ή Γιορι Ίτο - Χάποελ Μπερ Σεβά
Φλόρια Ταλίν ή Ιμπέρια Τιφλίδας - Σλόβαν Μπρατισλάβας*
Πέτροκουμπ ή Εγνάτια - Τσέλιε
*Με αστερίσκο τα ζευγάρια που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ
Βίκινγκουρ ή Γιορι Ίτο - Χάποελ Μπερ Σεβά
Φλόρια Ταλίν ή Ιμπέρια Τιφλίδας - Σλόβαν Μπρατισλάβας*
Πέτροκουμπ ή Εγνάτια - Τσέλιε
*Με αστερίσκο τα ζευγάρια που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ
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