Eurobank Equities: Στα top picks μπαίνει η Alpha Bank, υποτιμημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή είναι η πιο υποτιμημένη συστημική τράπεζα με discount 22% έναντι των ανταγωνιστών της και μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου - Εξαγορές, UniCredit και Investor Day μπορούν να αλλάξουν την αποτίμηση