Eurobank Equities: Στα top picks μπαίνει η Alpha Bank, υποτιμημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της
Eurobank Equities: Στα top picks μπαίνει η Alpha Bank, υποτιμημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της
Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή είναι η πιο υποτιμημένη συστημική τράπεζα με discount 22% έναντι των ανταγωνιστών της και μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου - Εξαγορές, UniCredit και Investor Day μπορούν να αλλάξουν την αποτίμηση
Σε αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου της προχώρησε η Eurobank Equities σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες επιλογές της, αντικαθιστώντας την Τράπεζα Πειραιώς με την Alpha Bank, σε μια κίνηση που βασίζεται κυρίως σε λόγους σχετικής αποτίμησης και στις καλύτερες προοπτικές ανόδου που διακρίνουν πλέον οι αναλυτές της χρηματιστηριακής για τη μετοχή της Alpha.
Όπως επισημαίνουν, η Alpha Bank εμφανίζει σήμερα πιο ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης, μετά τη σημαντική υποαπόδοσή της έναντι του υπόλοιπου ελληνικού τραπεζικού κλάδου από την αρχή του έτους.
Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η Alpha Bank διαπραγματεύεται σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) μόλις 1,17 φορές για το 2026, όταν οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες αποτιμώνται περίπου στh 1,5 φορά.
Παράλληλα, η μετοχή της έχει υποαποδώσει κατά περίπου 7% σε σχέση με τον ελληνικό τραπεζικό δείκτη από τις αρχές του 2026.
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Όπως επισημαίνουν, η Alpha Bank εμφανίζει σήμερα πιο ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης, μετά τη σημαντική υποαπόδοσή της έναντι του υπόλοιπου ελληνικού τραπεζικού κλάδου από την αρχή του έτους.
Με βάση τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η Alpha Bank διαπραγματεύεται σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) μόλις 1,17 φορές για το 2026, όταν οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες αποτιμώνται περίπου στh 1,5 φορά.
Παράλληλα, η μετοχή της έχει υποαποδώσει κατά περίπου 7% σε σχέση με τον ελληνικό τραπεζικό δείκτη από τις αρχές του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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