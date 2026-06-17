Υπερπροσφορά πετρελαίου το 2027 προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εάν διατηρηθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η ζήτηση θα ενισχυθεί μόλις κατά 2 εκατ. – Υποχωρούν οι τιμές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Σημαντική υπερπροσφορά πετρελαίου στις διεθνείς αγορές προβλέπει για το επόμενο έτος ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, η αποκατάσταση της παραγωγής μετά τη σύγκρουση των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της προσφοράς, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στις τιμές.



Στη μηνιαία του έκθεση για την αγορά πετρελαίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξετάζει για πρώτη φορά τις επιπτώσεις της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία που θα παρατείνει για 60 ημέρες την ισχύ της εκεχειρίας.



Οι αναλυτές του οργανισμού εκτιμούν ότι η επανεκκίνηση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που παρέμειναν ανενεργές επί μήνες θα επιτρέψει τη σταδιακή αποκατάσταση των ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο μέσα στο 2026.



Η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 110 εκατομμύρια βαρέλια το 2027. Αντίθετα, η παγκόσμια ζήτηση προβλέπεται να ενισχυθεί με πολύ πιο αργό ρυθμό, κατά μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.



Κατά τον IEA, η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει ένα «σημαντικό πλεόνασμα» στην αγορά, το οποίο ενδέχεται να προσφέρει ανακούφιση στους καταναλωτές και να δώσει τη δυνατότητα στις χώρες να αναπληρώσουν τα μειωμένα αποθέματα ή να δημιουργήσουν νέα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.



Ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.



Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη καταγράψει σημαντική πτώση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματευόταν την Τετάρτη κοντά στα 78,5 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι περίπου 87 δολαρίων στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και 126 δολαρίων στα τέλη Απριλίου, όταν η σύγκρουση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.



Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείτο λίγο πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, από επίπεδα που είχαν προσεγγίσει τα 120 δολάρια κατά τη διάρκεια της κρίσης.



Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της προσφοράς αναμένεται να διαδραματίσουν χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ κατά τη διάρκεια της κρίσης και σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή τους. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει ότι μπορεί να επαναφέρει την παραγωγή της στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.



Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Βενεζουέλα έχουν αυξήσει επίσης την παραγωγή τους τελευταίους μήνες, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες που δημιούργησε η πολεμική σύγκρουση.



Παρότι η πλήρης αποκατάσταση της αγοράς δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, οι επενδυτές και οι traders έχουν προχωρήσει σε μαζικές πωλήσεις συμβολαίων πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας την Κυριακή. Ως αποτέλεσμα, το Brent υποχώρησε κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.



Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σημειώνει επίσης ότι η πτωτική τάση είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο. Είναι χαρακτηριστικό πως από τότε έως τα μέσα Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησαν περισσότερο από 40 δολάρια ανά βαρέλι, αγγίζοντας τα 82 δολάρια, καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν την πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας.



Στην πτώση συνέβαλε και η σημαντική μείωση των αγορών πετρελαίου από την Κίνα και την Ιαπωνία, οι οποίες περιόρισαν τη ζήτησή τους συνολικά κατά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.