Bloomberg: Ρεκόρ δανεισμού στις αερομεταφορές το 2026, στην πρώτη γραμμή ΔΑΑ και TAP Air Portugal

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η TAP Air Portugal προσφεύγουν στις αγορές ομολόγων, σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος αεροπορικός κλάδος καταγράφει ρεκόρ δανεισμού, με ώθηση από την αποκλιμάκωση των ενεργειακών πιέσεων