Bloomberg: Ρεκόρ δανεισμού στις αερομεταφορές το 2026, στην πρώτη γραμμή ΔΑΑ και TAP Air Portugal
Bloomberg: Ρεκόρ δανεισμού στις αερομεταφορές το 2026, στην πρώτη γραμμή ΔΑΑ και TAP Air Portugal
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η TAP Air Portugal προσφεύγουν στις αγορές ομολόγων, σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος αεροπορικός κλάδος καταγράφει ρεκόρ δανεισμού, με ώθηση από την αποκλιμάκωση των ενεργειακών πιέσεων
Ο κλάδος των αερομεταφορών συνεχίζει να αντλεί κεφάλαια με έντονους ρυθμούς από τις αγορές, καθώς αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες επιδιώκουν να θωρακίσουν τη χρηματοδότησή τους σε μια περίοδο που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σε αυτό το περιβάλλον, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πραγματοποιεί την πρώτη του έξοδο στην αγορά ομολόγων σε ευρώ, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων μέσω επταετούς έκδοσης αναφοράς (benchmark). Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι αρχικές συζητήσεις τιμολόγησης κινούνται περίπου στις 135 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ η τιμολόγηση της έκδοσης αναμένεται εντός της ημέρας, γράφει το Bloomberg.
Τη διαχείριση της έκδοσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχουν αναλάβει ως συντονιστές οι Goldman Sachs και Morgan Stanley. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης οι AXIA, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan και Εθνική Τράπεζα.
Την ίδια ώρα, η TAP Air Portugal ξεκινά επαφές με επενδυτές για την έκδοση ομολόγου υψηλής απόδοσης (junk-rated) ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών. Οι σχετικές παρουσιάσεις προς επενδυτές πραγματοποιούνται την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Η πορτογαλική κυβέρνηση βρίσκεται παράλληλα στη διαδικασία πώλησης του 49,9% της TAP. Από το ποσοστό αυτό, το 5% προορίζεται για τους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο εξετάζεται να περάσει είτε στην Air France-KLM είτε στη Deutsche Lufthansa. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει έως και έναν ακόμη χρόνο για να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Αεροπορικές εταιρείες και διαχειριστές αεροδρομίων έχουν αντλήσει περισσότερα από 10,5 δισ. δολάρια μέσω εκδόσεων χρέους από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο δανεισμού πρώτου εξαμήνου από το 2021, όταν ο κλάδος προσέφευγε μαζικά στις αγορές προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία του εν μέσω των περιορισμών της πανδημίας.
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Σε αυτό το περιβάλλον, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πραγματοποιεί την πρώτη του έξοδο στην αγορά ομολόγων σε ευρώ, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων μέσω επταετούς έκδοσης αναφοράς (benchmark). Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι αρχικές συζητήσεις τιμολόγησης κινούνται περίπου στις 135 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ η τιμολόγηση της έκδοσης αναμένεται εντός της ημέρας, γράφει το Bloomberg.
Τη διαχείριση της έκδοσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχουν αναλάβει ως συντονιστές οι Goldman Sachs και Morgan Stanley. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης οι AXIA, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan και Εθνική Τράπεζα.
Την ίδια ώρα, η TAP Air Portugal ξεκινά επαφές με επενδυτές για την έκδοση ομολόγου υψηλής απόδοσης (junk-rated) ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών. Οι σχετικές παρουσιάσεις προς επενδυτές πραγματοποιούνται την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Athens International Airport and TAP Air Portugal are adding to a record start to the year for borrowing by the aviation sector globally https://t.co/m3FBqBHWK3— Bloomberg (@business) June 17, 2026
Η πορτογαλική κυβέρνηση βρίσκεται παράλληλα στη διαδικασία πώλησης του 49,9% της TAP. Από το ποσοστό αυτό, το 5% προορίζεται για τους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο εξετάζεται να περάσει είτε στην Air France-KLM είτε στη Deutsche Lufthansa. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να απαιτήσει έως και έναν ακόμη χρόνο για να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Αεροπορικές εταιρείες και διαχειριστές αεροδρομίων έχουν αντλήσει περισσότερα από 10,5 δισ. δολάρια μέσω εκδόσεων χρέους από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο δανεισμού πρώτου εξαμήνου από το 2021, όταν ο κλάδος προσέφευγε μαζικά στις αγορές προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία του εν μέσω των περιορισμών της πανδημίας.
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