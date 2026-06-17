Η «πτήση» της SpaceX προς τα $2 τρισ. έχει ήδη ξεκινήσει, ξεπέρασε σε αξία και την Amazon
Η «πτήση» της SpaceX προς τα $2 τρισ. έχει ήδη ξεκινήσει, ξεπέρασε σε αξία και την Amazon
Η περιουσία του Έλον Μασκ εκτινάχθηκε στα 1,32 τρισ. δολάρια μετά την ιστορική δημόσια εγγραφή της διαστημικής εταιρείας
Ο Έλον Μασκ χρειάστηκε 54 χρόνια για να αποκτήσει το πρώτο του τρισεκατομμύριο δολάρια. Μόλις δύο χρηματιστηριακές συνεδριάσεις αργότερα, έχει ήδη διανύσει σχεδόν το ένα τρίτο της διαδρομής προς το επόμενο.
Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, η περιουσία του ανήλθε την Τρίτη στα 1,32 τρισ. δολάρια. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 90% σε σχέση με τα 696 δισ. δολάρια που ανερχόταν η καθαρή του αξία την περασμένη Τετάρτη, μία ημέρα πριν η SpaceX τιμολογήσει τη δημόσια εγγραφή της στα 135 δολάρια ανά μετοχή.
Το ποσό αυτό ξεπερνά το σύνολο των περιουσιών όλων των δισεκατομμυριούχων της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής μαζί, ενώ είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερο από τη συνολική περιουσία του Μπιλ Γκέιτς. Παράλληλα, υπερβαίνει ελαφρώς το ΑΕΠ της Νορβηγίας.
Σχεδόν ολόκληρη η άνοδος της περιουσίας του Μασκ προήλθε από το ποσοστό που κατέχει στη SpaceX, την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία την περασμένη εβδομάδα.
Η SpaceX αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής περιουσίας του Μασκ. Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η μετοχή της έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 50%, ξεπερνώντας ακόμη και την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία.
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Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, η περιουσία του ανήλθε την Τρίτη στα 1,32 τρισ. δολάρια. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 90% σε σχέση με τα 696 δισ. δολάρια που ανερχόταν η καθαρή του αξία την περασμένη Τετάρτη, μία ημέρα πριν η SpaceX τιμολογήσει τη δημόσια εγγραφή της στα 135 δολάρια ανά μετοχή.
SpaceX shares jumped for a third straight day on Tuesday, overtaking Amazon in value to become the fifth-largest stock in the world. https://t.co/3dssMqQbbC— Bloomberg (@business) June 17, 2026
📷️: Bloomberg pic.twitter.com/k326YonobQ
Ρεκόρ πλουτισμούΗ αύξηση των 620 δισ. δολαρίων που κατέγραψε ο Μασκ μέσα σε μόλις τέσσερις συνεδριάσεις αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τον δείκτη πλούτου του Bloomberg.
Το ποσό αυτό ξεπερνά το σύνολο των περιουσιών όλων των δισεκατομμυριούχων της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής μαζί, ενώ είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερο από τη συνολική περιουσία του Μπιλ Γκέιτς. Παράλληλα, υπερβαίνει ελαφρώς το ΑΕΠ της Νορβηγίας.
Σχεδόν ολόκληρη η άνοδος της περιουσίας του Μασκ προήλθε από το ποσοστό που κατέχει στη SpaceX, την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία την περασμένη εβδομάδα.
Η SpaceX αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής περιουσίας του Μασκ. Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η μετοχή της έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 50%, ξεπερνώντας ακόμη και την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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