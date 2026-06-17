Μνημείο για αστυνομικό που σκοτώθηκε όταν πήγε να σταματήσει καβγά οδηγών στη Χαλκιδική, παρουσία Χρυσοχοΐδη η τελετή
Μνημείο για αστυνομικό που σκοτώθηκε όταν πήγε να σταματήσει καβγά οδηγών στη Χαλκιδική, παρουσία Χρυσοχοΐδη η τελετή
Στη μνήμη της ανθυπαστυνόμου θα μετονομαστεί η κοινοτική οδός μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας
Μνημείο στη μνήμη της ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη η οποία άφησε την τελευταία της πνοή πριν από έναν χρόνο μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι έξω από τον Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική, όπου είχε σημειωθεί θανατηφόρο τροχαίο, θα ανεγερθεί στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Σιθωνίας.
Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:30 παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με το voria.gr. Μάλιστα στη μνήμη της ανθυπαστυνόμου θα μετονομαστεί η κοινοτική οδός μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη Μαρία, μητέρα τεσσάρων παιδιών, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα και νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από σχεδόν δύο μήνες.
Η 46χρονη Μαρία ήταν μέλος πληρώματος περιπολικού που κατά τη διάρκεια περιπολίας βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο, ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, ενός 26χρονου και ενός 34χρονου (ο οποίος κατέληξε), στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης.
Η 46χρονη και ένας συνάδελφός της πήγαν να μεσολαβήσουν και να χωρίσουν τους δύο οδηγούς που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο φορτηγάκι με οδηγό έναν 62χρονο ψαρά και παρέσυρε τον 34χρονο και την αστυνομικό. Ο πρώτος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η αστυνομικός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.
Η τελετή των αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:30 παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με το voria.gr. Μάλιστα στη μνήμη της ανθυπαστυνόμου θα μετονομαστεί η κοινοτική οδός μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη Μαρία, μητέρα τεσσάρων παιδιών, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα και νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από σχεδόν δύο μήνες.
Η 46χρονη Μαρία ήταν μέλος πληρώματος περιπολικού που κατά τη διάρκεια περιπολίας βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο, ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, ενός 26χρονου και ενός 34χρονου (ο οποίος κατέληξε), στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης.
Το τροχαίο
Η 46χρονη και ένας συνάδελφός της πήγαν να μεσολαβήσουν και να χωρίσουν τους δύο οδηγούς που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο φορτηγάκι με οδηγό έναν 62χρονο ψαρά και παρέσυρε τον 34χρονο και την αστυνομικό. Ο πρώτος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η αστυνομικός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.
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