ΕΚΤ: Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν αρκεί για να εξαλείψει το ενεργειακό σοκ άμεσα
ΕΚΤ: Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν αρκεί για να εξαλείψει το ενεργειακό σοκ άμεσα
Aξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα επιμείνουν ακόμη και αν εφαρμοστεί η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ
Η προοπτική ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής έκρηξης, ωστόσο δεν φαίνεται ικανή να αλλάξει ουσιαστικά τη στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) απέναντι στον πληθωρισμό.
Αξιωματούχοι της ΕΚΤ διαμηνύουν ότι, ακόμη και αν αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου έχουν ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή οικονομία και ενδέχεται να απαιτήσουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν θετικά την προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι δεν μετανιώνουν για την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων και δεν θεωρούν ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού έχει κερδηθεί.
Η βασική ανησυχία των κεντρικών τραπεζιτών είναι ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, την επανεκκίνηση της παραγωγής και την πλήρη επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η ανάγκη αναπλήρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου ενδέχεται να διατηρήσει τις τιμές του αργού σε υψηλά επίπεδα για αρκετό διάστημα.
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Αξιωματούχοι της ΕΚΤ διαμηνύουν ότι, ακόμη και αν αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου έχουν ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή οικονομία και ενδέχεται να απαιτήσουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν θετικά την προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι δεν μετανιώνουν για την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων και δεν θεωρούν ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού έχει κερδηθεί.
«Η ζημιά δεν σβήνει από τη μία μέρα στην άλλη»Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πέτερ Καζίμιρ, προειδοποίησε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομία για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Το αυξημένο ενεργειακό κόστος πιθανότατα θα παραμείνει μαζί μας περισσότερο απ’ όσο πολλοί ήλπιζαν», δήλωσε. Όπως υπογράμμισε, ακόμη και αν εφαρμοστεί η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα.
Η βασική ανησυχία των κεντρικών τραπεζιτών είναι ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, την επανεκκίνηση της παραγωγής και την πλήρη επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η ανάγκη αναπλήρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου ενδέχεται να διατηρήσει τις τιμές του αργού σε υψηλά επίπεδα για αρκετό διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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