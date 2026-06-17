ΕΚΤ: Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν αρκεί για να εξαλείψει το ενεργειακό σοκ άμεσα

Aξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα επιμείνουν ακόμη και αν εφαρμοστεί η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ