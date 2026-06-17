Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής στα υψηλά 17ετίας με το βλέμμα σε τράπεζες και ΑΔΜΗΕ

Σταθεροποιητικό trading σε ευθυγράμμιση με την επιφυλακτικότητα των υπόλοιπων αγορών - Στήριξη από την αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και τάσεις κατοχύρωσης κερδών