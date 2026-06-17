Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής στα υψηλά 17ετίας με το βλέμμα σε τράπεζες και ΑΔΜΗΕ
Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής στα υψηλά 17ετίας με το βλέμμα σε τράπεζες και ΑΔΜΗΕ
Σταθεροποιητικό trading σε ευθυγράμμιση με την επιφυλακτικότητα των υπόλοιπων αγορών - Στήριξη από την αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και τάσεις κατοχύρωσης κερδών
Μετρημένες κινήσεις και σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρούνται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το γενικότερο επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά κινείται σε διαδοχικά υψηλά 17ετίας (επίπεδα Νοεμβρίου 2009), υποστηριζόμενη από την ύφεση του γεωπολιτικού ρίσκου και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, η ανάγκη για αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων είναι εμφανής.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,01% και διαπραγματεύεται στις 2.475,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.472,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.485,12 μονάδων (υψηλό ημέρας). Καθώς αρκετοί τίτλοι βρίσκονται σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα, θεωρείται πολύ πιθανό ορισμένοι επενδυτές να προχωρήσουν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση κερδών (profit taking), γεγονός που ενδέχεται να ανακόψει προσωρινά την έντονη ανοδική δυναμική των τελευταίων ημερών.
Το διεθνές κλίμα επηρεάζεται θετικά από τη συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, εν όψει και των επίσημων υπογραφών για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που θα «σφραγίσει» το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών προσφέρει σημαντική στήριξη στη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και αμβλύνει τις πληθωριστικές ανησυχίες.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,01% και διαπραγματεύεται στις 2.475,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.472,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.485,12 μονάδων (υψηλό ημέρας). Καθώς αρκετοί τίτλοι βρίσκονται σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα, θεωρείται πολύ πιθανό ορισμένοι επενδυτές να προχωρήσουν σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση κερδών (profit taking), γεγονός που ενδέχεται να ανακόψει προσωρινά την έντονη ανοδική δυναμική των τελευταίων ημερών.
Το διεθνές κλίμα επηρεάζεται θετικά από τη συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, εν όψει και των επίσημων υπογραφών για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που θα «σφραγίσει» το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών προσφέρει σημαντική στήριξη στη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και αμβλύνει τις πληθωριστικές ανησυχίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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