Μέχρι πότε υποβάλλονται οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις