Εκρηκτική άνοδος του Brent τον Μάρτιο και ιστορικό ράλι του αμερικανικού αργού πάνω από τα 100 δολάρια
Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ωθεί το πετρέλαιο σε εκρηκτική άνοδο, με το Brent σε ιστορικά επίπεδα και το WTI πάνω από 100 δολάρια, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την προσφορά
Οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με το Brent να ετοιμάζεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία του και το αμερικανικό WTI να επιστρέφει πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα και οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται.
Το Brent την Δευτέρα ενισχύθηκε κατά 0,13% στα 112,72 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 55% μέσα στον Μάρτιο – τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση από την έναρξη του συμβολαίου το 1988. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 1990, εν μέσω του πρώτου Πολέμου του Κόλπου.
Αντίστοιχα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 3,25% ή 3,24 δολάρια, κλείνοντας στα 102,88 δολάρια το βαρέλι. Το WTI καταγράφει επίσης άνοδο περίπου 53% τον Μάρτιο, στην καλύτερη επίδοση από τον Μάιο του 2020, ενώ η συνεδρίαση της Δευτέρας σηματοδότησε το πρώτο κλείσιμο άνω των 100 δολαρίων από τον Ιούλιο του 2022.
Τη νέα άνοδο πυροδότησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και το νησί Χάργκ, εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ανέφερε ότι προτιμά ως λύση να «πάρουμε το πετρέλαιο», παραπέμποντας στο μοντέλο παρέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν έχει επεκταθεί γεωγραφικά, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις ενεργειακές υποδομές και ενισχύοντας τη ράλι των τιμών.
Στο μεταξύ το Σάββατο, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά στόχων στο Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη άμεση εμπλοκή τους στη σύγκρουση. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρεε ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.
Η εξέλιξη αυτή εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες για διαταραχές στις παγκόσμιες ροές ενέργειας. Ο Μάικλ Χέιγκ της Societe Generale προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – βασικό θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο του Άντεν με την Ερυθρά Θάλασσα – θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές.
Όπως σημείωσε, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνται καθημερινά 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ τυχόν πρόσθετη διακοπή ροών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα τιμών. Αναλυτές της ίδιας τράπεζας εκτιμούν ότι σε περίπτωση παρατεταμένης διαταραχής στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 150 δολάρια ανά βαρέλι τον Απρίλιο.
Παράλληλα, οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο «υψηλότερων τιμών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», τόσο για το πετρέλαιο όσο και για τα επιτόκια. Ο Εντ Γιαρντένι της Yardeni Research προειδοποίησε ότι ενδεχόμενος παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να εντείνει την πτώση στις αγορές και να αυξήσει τον κίνδυνο ύφεσης.
Την ίδια στιγμή, ο Ντέιβιντ Ρος της Quantum Strategy σημείωσε ότι οι αγορές αποτιμούν πλέον ένα πιο επιθετικό σενάριο παρέμβασης των ΗΠΑ, ακόμη και με ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων και κατάληψη του νησιού Χάργκ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
Μια τέτοια κίνηση, προειδοποίησε, θα μπορούσε να μηδενίσει τα έσοδα του Ιράν σε δολάρια, αλλά ταυτόχρονα να προκαλέσει πλήρη κλιμάκωση της σύγκρουσης, με πιθανές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο.
Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες κρίσιμες οδούς εφοδιασμού, όπως ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, που μεταφέρει περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως προς την Ερυθρά Θάλασσα. Σε περίπτωση διαταραχής στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ακόμη και εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Διώρυγας του Σουέζ θα έχουν περιορισμένη δυναμικότητα, οδηγώντας σε απώλεια 4 έως 5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από την αγορά.
Πηγή: Newmoney.gr
