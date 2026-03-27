Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Πώς βγαίνουν ξανά τα ΙΧ στον δρόμο από 1η Απριλίου
Ανοίγει το myCAR για άρση ακινησίας - Πόσο πληρώνετε, τι ισχύει με πινακίδες, ασφάλεια και τα «λάθη» που φέρνουν πρόστιμα
Από την 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και δίνει ξανά τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να βγάλουν από την ακινησία τα οχήματά τους πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που ενεργοποιείται κάθε χρόνο πριν το Πάσχα και λειτουργεί ως «ευέλικτη λύση» για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν ολόκληρα τα ετήσια τέλη.
Το βασικό κλειδί είναι ότι τα τέλη κυκλοφορίας «σπάνε» αναλογικά. Ο οδηγός πληρώνει μόνο για το διάστημα που θα χρησιμοποιήσει το όχημα μέχρι το τέλος του έτους. Για έναν μήνα αντιστοιχεί το 1/12 των ετήσιων τελών, για δύο μήνες τα 2/12 και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος με ετήσια τέλη 300 ευρώ πληρώνει 25 ευρώ τον μήνα, ενώ για τέσσερις μήνες το κόστος φτάνει τα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για τέλη 500 ευρώ, τρεις μήνες κοστίζουν 125 ευρώ και για 900 ευρώ τέλη, έξι μήνες φτάνουν τα 450 ευρώ.
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και γίνεται σε λίγα λεπτά. Ο ιδιοκτήτης μπαίνει στο myCAR με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία και δηλώνει για πόσους μήνες θέλει να το κυκλοφορήσει. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν το όχημα είναι ασφαλισμένο εκείνη τη στιγμή. Αν δεν υπάρχει ενεργή ασφάλεια, η αίτηση δεν προχωρά. Στη συνέχεια πληρώνονται τα αναλογικά τέλη και ολοκληρώνεται η άρση ακινησίας.
Για όσους έχουν καταθέσει πινακίδες στην εφορία, υπάρχει ένα επιπλέον βήμα: πρέπει να υποβληθεί αίτημα στη ΔΟΥ για την παραλαβή τους. Στα οχήματα με συνιδιοκτήτες, απαιτείται έγκριση από όλους, διαφορετικά η διαδικασία «παγώνει».
Το σημαντικότερο σημείο –και αυτό που «καίει» κάθε χρόνο χιλιάδες οδηγούς– είναι ότι η άρση ακινησίας γίνεται μόνο μία φορά μέσα στο έτος. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Αν κάποιος επιλέξει λιγότερους μήνες και τελικά χρειαστεί το όχημα περισσότερο, δεν μπορεί να επανέλθει στο σύστημα για νέα ενεργοποίηση με το ίδιο καθεστώς.
Εξίσου κρίσιμο είναι τι γίνεται μετά. Με τη λήξη του διαστήματος για το οποίο έχουν πληρωθεί τα τέλη, το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να τεθεί ξανά σε ακινησία. Αν παραμείνει σε κυκλοφορία χωρίς να έχει καλυφθεί το αντίστοιχο ποσό, ενεργοποιούνται αυτόματα πρόστιμα που είναι πολλαπλάσια των τελών.
Το μέτρο αφορά περισσότερους από 120.000 ιδιοκτήτες που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς, αποτελεί τη μόνη λύση ώστε να χρησιμοποιήσουν το ΙΧ για συγκεκριμένες περιόδους – όπως οι διακοπές ή οι αυξημένες μετακινήσεις της άνοιξης – χωρίς να επιβαρυνθούν με το πλήρες ετήσιο κόστος.
