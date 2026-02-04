Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ψηφιακή εφαρμογή για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ από την ΑΑΔΕ
Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ανακοίνωσε ότι θέτει σε παραγωγική λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 4 Φεβρουαρίου 2026.
Η νέα εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων.
Συγκεκριμένα, αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά.
Με τον τρόπο αυτό, καταργείται πλέον η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες.
Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.
Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από:
Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.
Επιλογή Οχήματος: Κατά την υποβολή του αιτήματος, εμφανίζονται τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά.
Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:
• Οι πολίτες για τους οποίους έχουν εκδοθεί ψηφιοποιημένες Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠA) από τα ΚΕΠΑ από 16/9/2022 και εφεξής, μπορούν να κάνουν Αίτημα για απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας μέσω της εφαρμογής.
• Οι απαλλαγές χορηγούνται από την έναρξη ισχύος της ΓΑΠA έως και την τυχόν λήξης της, συμπεριλαμβανομένων των ετών έναρξης ισχύος και λήξης της (εφόσον προβλέπεται λήξη).
• Για όσες ΓΑΠΑ δεν είναι ψηφιοποιημένες από τον e-ΕΦΚΑ, οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν το αίτημα ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου»,
της ψηφιακής πύλης myAADE επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α. 1003/2025), επιλέγοντας την ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ που είναι αρμόδια/ο για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου προσώπου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Οχημάτων > Απαλλαγές > Προϋποθέσεις > Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.
