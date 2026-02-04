Ψηφιακή εφαρμογή για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμεΑ από την ΑΑΔΕ

Η νέα εφαρμογή αλλάζει τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων αφού αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας