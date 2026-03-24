Χρηματιστήριο Αθηνών: «Σβήνει» τα κέρδη από το χθεσινό ράλι, απώλειες άνω του 1%
Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε κάτω από τις 2.100 μονάδες και κοντά στα χαμηλά τετραμήνου - Χειρότερη η εικόνα της εγχώριας αγοράς σε σχέση με τις νευρικές μεν αλλά ήπιες κινήσεις στα υπόλοιπα χρηματιστήρια
Ισχυρές πιέσεις δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο χάνει το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών κερδών, με αποτέλεσμα να υποχωρεί εκ νέου κάτω από τις 2.100 μονάδες. Οι απώλειες ξεπερνούν το -1%, με τον Γενικό Δείκτη να «φλερτάρει» με αρνητικό ρεκόρ τεσσάρων μηνών (επίπεδα Νοεμβρίου 2025). Σημειώνεται ότι το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό αύριο λόγω της αργίας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/3), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,64% και διαπραγματεύεται στις 2.067,08 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.066,32 (χαμηλό ημέρας) και των 2.083,72 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η αρχική ευφορία που προκάλεσε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πενθήμερη παύση των επιθέσεων και «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν εξανεμίζεται, καθώς η Τεχεράνη διαψεύδει κάθε επαφή. Παρά τη θετική συνεδρίαση της Δευτέρας οι διεθνείς αγορές κινούνται πτωτικά σήμερα, με τους επενδυτές να παραμένουν «εγκλωβισμένοι» σε ένα περιβάλλον αντικρουόμενων πληροφοριών. Η γεωπολιτική ειδησεογραφία παραμένει ο μοναδικός καταλύτης που καθορίζει την επενδυτική ψυχολογία και την κατεύθυνση των αγορών.
Στο εσωτερικό μέτωπο, το Χρηματιστήριο Αθηνών φαίνεται να επιβεβαίωσε το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη, πριν την πρόσφατη προσπάθεια αναρρίχησης. Παρόλα αυτά, η απότομη ανατροπή της τάσης στις διεθνείς αγορές υποδηλώνει ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει ο κυρίαρχος παράγοντας. Οι επενδυτές πλέον σταθμίζουν αν η πενθήμερη εκεχειρία του Τραμπ αποτελεί ένα πραγματικό «παράθυρο» διπλωματίας ή απλώς μια στρατηγική παύση πριν από μια νέα κλιμάκωση.
