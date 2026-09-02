Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο διεθνές risk-off - Κόντρα στο κλίμα οι τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπέκυψε στο διεθνές risk-off - Κόντρα στο κλίμα οι τράπεζες
Άκαρπη αποδείχθηκε η ενδοσυνεδριακή προσπάθεια αντίδρασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες πάντως να προσφέρουν στηρίγματα απέναντι στις πιέσεις
Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τελικά τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η προσπάθεια των αγοραστών να ανατρέψουν την εικόνα της αγοράς δεν είχε διάρκεια. Ο Γενικός Δείκτης πέρασε πρόσκαιρα σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο οι πιέσεις επανήλθαν προς το κλείσιμο, με το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές να εξακολουθεί να καθορίζει τις κινήσεις των επενδυτών.
Σημαντικές άμυνες πρόσφερε ο τραπεζικός κλάδος, περιορίζοντας την έκταση της πτώσης, την ώρα που η αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και το sell-off στις αγορές ομολόγων διατήρησαν υψηλά τη νευρικότητα. Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον στράφηκε και στην επικείμενη είσοδο εννέα ελληνικών μετοχών στον STOXX Europe 600.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (2/9) συνεδρίαση στις 2.648,58 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,32%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.661,26 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.635,33. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 305 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κάθοδο 0,12% στις 6.785,81 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,81% στις 3.085,40 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά στο +0,41% στις 3.127,26 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,04% στα 10,25 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε ανοδικά κατά 1,72% στα 4,62 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,54% στα 4,58 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε κέρδη ύψους 0,80% στα 16,97 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι ΔΕΗ (+0,85%), ΕΛΠΕ (2,06%) και η Safe Bulkers (+3,78%).
Καθοδικά οι Metlen (-2,22%), Allwyn (-2,09%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-2,38%), Motor Oil (-1,69%), OTE (-1,26%) και ΕΥΔΑΠ (-2,24%).
Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).
Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου εντάσσονται στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η Attica ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τζίρο 113,6 εκατ. ευρώ και αύξηση 5% στα καθαρά κέρδη το α’ εξαμηνο. Την σκυτάλη παίρνει μετά το κλείσιμο της αγοράς η Quest, ενώ η Ideal αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου αύριο πριν από το άνοιγμα της αγοράς.
Tέλος, η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου Senior Preferred διάρκειας 7NC6, με τιμολόγηση στο MS+98 μονάδες βάσης, κατά 27 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Οι προσφορές ανήλθαν περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και από τους τέσσερις οίκους αξιολόγησης.
Διατηρείται το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές
Σημαντικές άμυνες πρόσφερε ο τραπεζικός κλάδος, περιορίζοντας την έκταση της πτώσης, την ώρα που η αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και το sell-off στις αγορές ομολόγων διατήρησαν υψηλά τη νευρικότητα. Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον στράφηκε και στην επικείμενη είσοδο εννέα ελληνικών μετοχών στον STOXX Europe 600.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη σημερινή (2/9) συνεδρίαση στις 2.648,58 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,32%. To υψηλό της ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.661,26 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.635,33. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 305 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κάθοδο 0,12% στις 6.785,81 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε απώλειες 0,81% στις 3.085,40 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά στο +0,41% στις 3.127,26 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε κέρδη 1,04% στα 10,25 ευρώ, η Alpha Bank κινήθηκε ανοδικά κατά 1,72% στα 4,62 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,54% στα 4,58 ευρώ και η Εθνική κατέγραψε κέρδη ύψους 0,80% στα 16,97 ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν οι ΔΕΗ (+0,85%), ΕΛΠΕ (2,06%) και η Safe Bulkers (+3,78%).
Καθοδικά οι Metlen (-2,22%), Allwyn (-2,09%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-2,38%), Motor Oil (-1,69%), OTE (-1,26%) και ΕΥΔΑΠ (-2,24%).
Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).
Παράλληλα, στις 21 Σεπτεμβρίου εντάσσονται στον Stoxx Eastern Europe 50 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η Attica ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τζίρο 113,6 εκατ. ευρώ και αύξηση 5% στα καθαρά κέρδη το α’ εξαμηνο. Την σκυτάλη παίρνει μετά το κλείσιμο της αγοράς η Quest, ενώ η Ideal αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου αύριο πριν από το άνοιγμα της αγοράς.
Tέλος, η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου Senior Preferred διάρκειας 7NC6, με τιμολόγηση στο MS+98 μονάδες βάσης, κατά 27 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Οι προσφορές ανήλθαν περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και από τους τέσσερις οίκους αξιολόγησης.
Διατηρείται το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές
Συντηρείται η νευρικότητα στη Wall Street, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,1% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,1%. Ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά, σημειώνοντας κέρδη 187 μονάδων ή 0,4%.
Στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,80%, ενώ ο δείκτης Topix υποχώρησε 2,18%. Ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε απώλειες 3,59%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq μειώθηκε κατά 1,49%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,17%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,96%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 1,25%.
Τέλος στις ευρωαγορές επικρατούν οριακές μεταβολές. Ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,09%, ο γερμανικός Dax χάνει 0,20%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,24%, ο γαλλικός CAC -0,13% και ο FTSE MIB κερδίζει 0,12%.
Πηγή: newmoney.gr
Στα ασιατικά χρηματιστήρια, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,80%, ενώ ο δείκτης Topix υποχώρησε 2,18%. Ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε απώλειες 3,59%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq μειώθηκε κατά 1,49%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,17%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,96%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 1,25%.
Τέλος στις ευρωαγορές επικρατούν οριακές μεταβολές. Ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,09%, ο γερμανικός Dax χάνει 0,20%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,24%, ο γαλλικός CAC -0,13% και ο FTSE MIB κερδίζει 0,12%.
Πηγή: newmoney.gr
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