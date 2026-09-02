Reuters: Η Ελλάδα επιταχύνει την πληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, θέλει να τα ξεπληρώσει δύο χρόνια νωρίτερα

H Aθήνα ενδέχεται να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου το 2030 ή και το 2029, έως και δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters