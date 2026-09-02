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«Μύθοι ΜαγΟίας»: Μια πολυαισθητηριακή παράσταση εμπνευσμένη από τους μύθους της Σαντορίνης
«Μύθοι ΜαγΟίας»: Μια πολυαισθητηριακή παράσταση εμπνευσμένη από τους μύθους της Σαντορίνης
Φιλοξενήθηκε στο Θέατρο της Οίας που δημιουργήθηκε από τον Παναγιώτη Κουβουτσάκη
Eμπνευσμένο από την πλούσια ιστορία και τη μυθολογία της Σαντορίνης ήταν η μουσικοχορευτική παράσταση με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι ΜαγΟίας», που παρουσιάστηκε, πριν λίγες ημέρες, στο «Θέατρο της Οίας», του Ιδρύματος Κουβουτσάκη.
Σύμφωνα με την μυθολογία, η Καλλίστη - μία από τις ονομασίες της Σαντορίνης, που σημαίνει η ομορφότερη - αναδύθηκε από ένα σβώλο χώμα από τη Λιβύη που είχε ο Εύφημος, ένας από τους αργοναύτες και γιος του Ποσειδώνα, ενώ ο Ήφαιστος της έδωσε μορφή με τη φωτιά του ηφαιστείου.
Στην παράσταση υπάρχει ο μύθος της Καλλίστης, παράλληλα με την ιστορία του πρίγκιπα Θήρα και τη μυστηριώδη σύνδεση της Σαντορίνης με τη χαμένη Ατλαντίδα.
Οι θεατές έζησαν μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία καθώς η παράσταση είχε πολυαισθητηριακό χαρακτήρα μέσα από τον συνδυασμό των εικόνων, του ήχου, της κίνησης και των αρωμάτων με τη θεατρική αφήγηση.
Η σύλληψη, η σκηνοθεσία και η δραματουργία της παράστασης ήταν της Ευτυχίας Χαραλαμπάκη και οι χορογραφίες της Αθηνάς Χαραλαμπάκη. Στην ερμηνεία ήταν οι Σάκης Δημόπουλος , Αθηνά Χαραλαμπάκη και Ευτυχία Χαραλαμπάκη ενώ μουσική επί σκηνής έπαιξαν οι Γιάννης Τσιλογιάννης (κιθάρα) και Γιάννης Μετζάκης (βιολί).
Επιπλέον, συγκινητικό κλίμα δημιούργησε η προβολή, μέσω βίντεο, επιλεγμένων πινάκων από τη συλλογή της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή της, Παναγιώτη Κουβουτσάκη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου
Σύμφωνα με την μυθολογία, η Καλλίστη - μία από τις ονομασίες της Σαντορίνης, που σημαίνει η ομορφότερη - αναδύθηκε από ένα σβώλο χώμα από τη Λιβύη που είχε ο Εύφημος, ένας από τους αργοναύτες και γιος του Ποσειδώνα, ενώ ο Ήφαιστος της έδωσε μορφή με τη φωτιά του ηφαιστείου.
Στην παράσταση υπάρχει ο μύθος της Καλλίστης, παράλληλα με την ιστορία του πρίγκιπα Θήρα και τη μυστηριώδη σύνδεση της Σαντορίνης με τη χαμένη Ατλαντίδα.
Οι θεατές έζησαν μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία καθώς η παράσταση είχε πολυαισθητηριακό χαρακτήρα μέσα από τον συνδυασμό των εικόνων, του ήχου, της κίνησης και των αρωμάτων με τη θεατρική αφήγηση.
Η σύλληψη, η σκηνοθεσία και η δραματουργία της παράστασης ήταν της Ευτυχίας Χαραλαμπάκη και οι χορογραφίες της Αθηνάς Χαραλαμπάκη. Στην ερμηνεία ήταν οι Σάκης Δημόπουλος , Αθηνά Χαραλαμπάκη και Ευτυχία Χαραλαμπάκη ενώ μουσική επί σκηνής έπαιξαν οι Γιάννης Τσιλογιάννης (κιθάρα) και Γιάννης Μετζάκης (βιολί).
Επιπλέον, συγκινητικό κλίμα δημιούργησε η προβολή, μέσω βίντεο, επιλεγμένων πινάκων από τη συλλογή της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή της, Παναγιώτη Κουβουτσάκη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου
Το Θέατρο της Οίας είναι ένας πολιτιστικός χώρος που δημιουργήθηκε επίσης από τον Παναγιώτη Κουβουτσάκη . Κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές οδηγίες του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου από το έργο του «Περί Αρχιτεκτονικής», αναβιώνοντας τις προδιαγραφές του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Ο χώρος παραχωρήθηκε ευγενικά από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, κυρία Όλγα Κουβουτσάκη, τιμώντας έτσι την επιθυμία του αείμνηστου ιδρυτή το θέατρο να παραμένει ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού, ανοιχτός στο κοινό.
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