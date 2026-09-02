Οι Αρχές στο Νεπάλ μπέρδεψαν εργαζόμενο ανθρωπιστικής οργάνωσης με επιζώντα από τις πλημμύρες

Δέχθηκα επικοινωνία από περίπου 15 διαφορετικούς δημοσιογράφους τις τελευταίες ώρες, οι οποίοι με ρωτούσαν πώς είμαι και πώς αισθάνομαι μετά τη διάσωσή μου, και έπρεπε να τους πω: «Λυπάμαι, αλλά δεν έχω διασωθεί», είπε ο Άλαστερ Τσάμπερς





Ο Άλαστερ Τσάμπερς, από το Γκλόστερ, είπε ότι η σύγχυση προέκυψε όταν επέστρεψε στο Κατμαντού, αφού μεταφέρθηκε με ελικόπτερο









UK aid worker says he was mistaken for survivor in Nepal https://t.co/ayhR4NOUNT — BBC News (UK) (@BBCNews) September 2, 2026





Ο Τσάμπερς είπε ότι έδωσε τα στοιχεία του στην αστυνομία, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι οι αστυνομικοί είχαν υποθέσει πως είχε διασωθεί.



«Οι ειδήσεις διαδίδονται γρήγορα. Επικοινώνησαν μαζί μου περίπου 15 διαφορετικοί δημοσιογράφοι τις τελευταίες ώρες, οι οποίοι με ρωτούσαν πώς είμαι και πώς αισθάνομαι μετά τη διάσωσή μου, και έπρεπε να τους πω: “Λυπάμαι, αλλά δεν έχω διασωθεί”».



Κλείσιμο με περισσότερους από 1.000 νεκρούς και περίπου 3.900 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται.



Την Τρίτη, η βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε τη Βουλή των Λόρδων ότι 36 Βρετανοί αγνοούνταν, αριθμός αυξημένος από την προηγούμενη εκτίμηση των 33.



Ο Τσάμπερς δήλωσε ότι συνεργάστηκε με εθελοντές για τη διανομή υπνόσακων, μέσων καθαρισμού του νερού, τροφίμων και άλλων βασικών ειδών σε κοινότητες που είχαν αποκλειστεί λόγω της κατάρρευσης γεφυρών, ταξιδεύοντας στην περιοχή με ελικόπτερο.



«Είναι αρκετά επικίνδυνα και έχουμε πολλές κατολισθήσεις, δέντρα που έχουν πέσει στους δρόμους μπροστά μας», είπε. Ο εθελοντής πρόσθεσε ότι το ταξίδι από το Κατμαντού διαρκεί συνήθως μιάμιση ώρα, αλλά λόγω των καταστροφών από τις πλημμύρες χρειάστηκαν οκτώ ή εννέα ώρες για να φτάσουν.



Ένας Βρετανός εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση δήλωσε ότι τον πέρασαν κατά λάθος για επιζώντα από τις αιφνίδιες πλημμύρες στο Νεπάλ , αφού ανακοινώθηκε λανθασμένα ότι είχε διασωθεί.Ο Άλαστερ Τσάμπερς, από το Γκλόστερ, είπε ότι η σύγχυση προέκυψε όταν επέστρεψε στο Κατμαντού, αφού μεταφέρθηκε με ελικόπτερο ανθρωπιστικής βοήθειας από χωριό κοντά στον ποταμό Τρισούλι, σύμφωνα με το BBC Ο 45χρονος δήλωσε στο Press Association: «Με άφησαν στις εγκαταστάσεις του στρατού και, όταν κατέβηκα, ένας από τους αστυνομικούς ήρθε και μου ζήτησε τα στοιχεία μου. Μετά υπέθεσαν ότι είχα διασωθεί. Ήταν κάπως παράξενη όλη αυτή η κατάσταση».Την Τρίτη, οι Αρχές του Νεπάλ είχαν ανακοινώσει ότι 119 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας Βρετανός, είχαν διασωθεί με τη χρήση εναέριων μέσων Ο Τσάμπερς είπε ότι έδωσε τα στοιχεία του στην αστυνομία, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι οι αστυνομικοί είχαν υποθέσει πως είχε διασωθεί.«Οι ειδήσεις διαδίδονται γρήγορα. Επικοινώνησαν μαζί μου περίπου 15 διαφορετικοί δημοσιογράφοι τις τελευταίες ώρες, οι οποίοι με ρωτούσαν πώς είμαι και πώς αισθάνομαι μετά τη διάσωσή μου, και έπρεπε να τους πω: “Λυπάμαι, αλλά δεν έχω διασωθεί”».Ο Τσάμπερς ταξίδεψε στο Νεπάλ την περασμένη εβδομάδα, αφού πληροφορήθηκε για την καταστροφή που έπληξε τόσο το Νεπάλ όσο και το γειτονικό Θιβέτ,Την Τρίτη, η βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε τη Βουλή των Λόρδων ότι, αριθμός αυξημένος από την προηγούμενη εκτίμηση των 33.Ο Τσάμπερς δήλωσε ότι συνεργάστηκε με εθελοντές για τη διανομή υπνόσακων, μέσων καθαρισμού του νερού, τροφίμων και άλλων βασικών ειδών σε κοινότητες που είχαν αποκλειστεί λόγω της κατάρρευσης γεφυρών, ταξιδεύοντας στην περιοχή με ελικόπτερο.«Είναι αρκετά επικίνδυνα και έχουμε πολλές κατολισθήσεις, δέντρα που έχουν πέσει στους δρόμους μπροστά μας», είπε. Ο εθελοντής πρόσθεσε ότι το ταξίδι από το Κατμαντού διαρκεί συνήθως μιάμιση ώρα, αλλά λόγω των καταστροφών από τις πλημμύρες χρειάστηκαν οκτώ ή εννέα ώρες για να φτάσουν.

Όταν έφτασαν, ο Τσάμπερς είπε ότι η ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα απειλή πλημμύρας και κατευθύνθηκε προς το βουνό.



«Ευτυχώς, δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο ο προηγούμενος χείμαρρος νερού, οπότε περιμέναμε μέχρι να υποχωρήσει και στη συνέχεια κατεβήκαμε και βοηθήσαμε στον εντοπισμό σορών και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας τις τελευταίες ημέρες», είπε. «Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ ανταποδοτικό», πρόσθεσε.



Ο Τσάμπερς , ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή του, δήλωσε ότι σκοπεύει τώρα να επιστρέψει αεροπορικώς στη Βρετανία, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για το κατεστραμμένο χωριό, και στη συνέχεια να επιστρέψει με βασικά είδη και να εγκαταστήσει ηλιακό φωτισμό.



Παράλληλα, η υπουργός αρμόδια για τον Ινδικό και τον Ειρηνικό, βαρώνη Γουίντερτον, αναμένεται να επισκεφθεί την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, προκειμένου να συζητήσει τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης.



Κατά την επίσκεψή της, η βαρώνη θα συναντηθεί με αξιωματούχους του Νεπάλ και του ΟΗΕ, καθώς και με προσωπικό της βρετανικής πρεσβείας και μέλη της βρετανικής ομάδας ταχείας ανάπτυξης, η οποία στηρίζει τις οικογένειες Βρετανών υπηκόων.



Στο Λονδίνο, ο υπουργός Εξωτερικών Στίβεν Ντάουτι θα συναντηθεί την Τετάρτη με μέλη της βρετανο-νεπαλέζικης κοινότητας, προκειμένου να συζητήσουν τη διαθέσιμη υποστήριξη για όσους έχουν πληγεί.