Ο Τραμπ θέλει τα Στενά του Ορμούζ να πάρουν το όνομά του: «Θα είναι πιο καυτά έτσι»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ θέλει τα Στενά του Ορμούζ να πάρουν το όνομά του: «Θα είναι πιο καυτά έτσι»

Είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα

Ο Τραμπ θέλει τα Στενά του Ορμούζ να πάρουν το όνομά του: «Θα είναι πιο καυτά έτσι»
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Δεν έχει τέλος η μανία του Τραμπ να αλλάζει τη γεωγραφία, αλλά ούτε και η τάση του να προβάλλει τον εαυτό του. Αυτή τη φορά συνδύασε και τις δύο τάσεις του.

Με ανάρτησή του στο Truth Social προτείνει -αστεία ή σοβαρά, ποιος μπορεί να το πει με βεβαιότητα- να μεταονομαστούν τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά του Τραμπ».

Ο Τραμπ θέλει τα Στενά του Ορμούζ να πάρουν το όνομά του: «Θα είναι πιο καυτά έτσι»


Όπως γράφει στην ανάρτησή του: «Τώρα που τα έχουμε κάτω από τον έλεγχοι των ΗΠΑ, να αλλάξουμε το όνομα “Στενά του Ορμούζ” σε “ΣΤΕΝΑ ΤΡΑΜΠ”;;; Σαν την Αμερική θα είναι πιο καυτά παρά ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα».

Ο έλεγχος στα Στενά του Ορμούζ είναι από τα «αγαπημένα» θέματα του Αμερικανού προέδρου το τελευταίο εξάμηνο μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ  κατά του Ιράν. Προ εβδομάδων είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει όχι απλά να ελέγξουν την περιοχή αλλά και να την πάρουν υπό τον έλεγχό τους - χωρίς φυσικά να πει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.
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