Χρηματιστήριο Αθηνών: Εντυπωσιακό comeback των αγοραστών με «υπογραφή» Τραμπ
Πάνω από τις 2.100 μονάδες επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης, ενώ στα χαμηλά ημέρας είχε βρεθεί ακόμη και κάτω από τις 2.000 μονάδες - Ισχυρή ανάκαμψη για τις τράπεζες, πιέσεις στα διυλιστήρια μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου - Αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων
Σε μια συνεδρίαση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της αγοράς για την ακραία μεταβλητότητά της, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέτυχε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Η αγορά, που νωρίτερα βρισκόταν στη δίνη ενός ακόμη sell off με απώλειες που ξεπερνούσαν το -3% στα χαμηλά ημέρας, πραγματοποίησε θεαματική στροφή 180 μοιρών, περνώντας σε ανοδικό έδαφος με κέρδη έως και +2%.
Καταλύτης γι’ αυτή την ανατροπή υπήρξε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε το «πάγωμα» των στρατιωτικών πληγμάτων κατά των ενεργειακών στόχων στο Ιράν για πέντε ημέρες, κάνοντας λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη με στόχο τη συνολική επίλυση των εχθροπραξιών.
Η είδηση προκάλεσε άμεση εκτόνωση των πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές, με το ελληνικό ταμπλό να συντονίζεται με το ράλι ανακούφισης. Ο τραπεζικός κλάδος ηγήθηκε της αντεπίθεσης, καταγράφοντας διακύμανση από -4% σε +5%, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να επανατοποθετηθούν μετά την (προσωρινή;) υποχώρηση του γεωπολιτικού κινδύνου.
Ο Γενικός Δείκτης, αφού νωρίτερα είχε δώσει σκληρή μάχη για να κρατήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, κατάφερε τελικά να υπερβεί ακόμη τις 2.100 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Η βίαιη μεταστροφή της επενδυτικής ψυχολογίας αποτυπώνει την τεράστια ευαισθησία των αγορών στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, μετατρέποντας μία ημέρα πανικού σε… ρελάνς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/3), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 36,8 μονάδες ή +1,78% και έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 115 (!) μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 1.998,09 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.113,68 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε -0,9%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -7,73%.
Ισχυρή άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει πάνω από +3%. Αντίθετα, τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) δέχθηκαν πιέσεις μετά την απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ. Σημειώνεται ότι το αμερικανικό αργό WTI και το μπρεντ χάνουν πάνω από -11% και διαμορφώνονται σε 86,7 και τα 94 δολάρια το βαρέλι, αντίστοιχα.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχωρεί πλέον στο 3,791%, ενώ νωρίτερα ξεπερνούσε το 4%. Η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,319%, του γερμανικού-bund σε 2,9637% (νωρίτερα ξεπερνούσε το 3%), του γαλλικού σε 3,63%, του ιταλικού σε 3,8% και του βρετανικού-gilt σε 4,846% (νωρίτερα ξεπερνούσε το 5%).
Σήμερα το απόγευμα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Motor Oil και η Austriacard Holdings θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του 2025. Αύριο (24/3) θα ανακοινώσει τις οικονομικές του επιδόσεις ο ΔΑΑ και την Παρασκευή (27/3) σειρά έχει η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (30/3) Alpha Trust Ανδρομέδα, BriQ Properties, Τρίτη (31/3) Τράπεζα Κύπρου, Fourlis, ΟΛΠ, Orilina Properties και Πέμπτη (2/4) Performance Technologies.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του έκτακτου μερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό μέρισμα 0,475 ευρώ ανά μετοχή) διαπραγματευόταν σήμερα η Jumbo. Η χρηματική διανομή αντιστοιχεί σε ποσό 67,18 εκατ. ευρώ και η πληρωμή αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου.
Μετά τη Moody’s και την DBRS, ήταν η σειρά της Scope Ratings να κρατήσει στάση αναμονής για την ελληνική οικονομία, διατηρώντας αμετάβλητη την αξιολόγησή της στο «BBB» με θετικές προοπτικές (outlook). Ο κύκλος των αξιολογήσεων για το α’ εξάμηνο του 2026 θα ολοκληρωθεί με την ετυμηγορία της Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και της Fitch Ratings στις 8 Μαΐου (αμφότερες βαθμολογούν την Ελλάδα με «BBB» και σταθερό outlook).
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «παραγωγικές» συνομιλίες και αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνης για 5 ημέρες. Αυτό ήταν αρκετό ώστε να αλλάξει ριζικά η εικόνα στις παγκόσμιες αγορές, με πρώτη και καλύτερη τη Wall Street, η οποία καταγράφει ισχυρή άνοδο, με τους βασικούς δείκτες να ενισχύονται μεταξύ +2,2% και +2,4%. Τα κέρδη του Dow Jones ξεπερνούν τις 1.000 μονάδες, ανακάμπτοντας από τα όρια της τεχνικής διόρθωσης στα οποία βρισκόταν προηγουμένως.
Αντίστοιχο comeback έκαναν οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σταθμίζοντας θετικά το πενθήμερο «φρένο» στις αμερικανικές επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +2,1%, ο γερμανικός DAX κατά +2,8%, ο γαλλικός CAC 40 κατά +2,3% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά +1%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία δεν πρόλαβαν να συντονιστούν με την ολική μεταστροφή των αγορών, με τους δείκτες σε Κίνα και Ιαπωνία να διολισθαίνουν πάνω από -3% και στη Νότια Κορέα πάνω από -6%.
