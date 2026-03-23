Ο Τραμπ «παγώνει» για πέντε ημέρες όλες τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν: Είχαμε παραγωγικές συνομιλίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες ήταν «πολύ καλές και παραγωγικές», επισημαίνοντας ότι έδωσε εντολή για προσωρινή αναστολή στρατιωτικών ενεργειών κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με στόχο την πλήρη επίλυση των μεταξύ τους εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, το περιεχόμενο και το κλίμα των συζητήσεων χαρακτηρίστηκαν «σε βάθος, λεπτομερή και εποικοδομητικά», ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, με βάση την πορεία των συνομιλιών, έδωσε εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει για πέντε ημέρες οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση που θα στόχευε ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η αναστολή των σχεδιαζόμενων πληγμάτων, όπως διευκρίνισε, τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των διαπραγματεύσεων και της συνέχισης των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

