Ράλι στα αμερικανικά ομόλογα μετά την αναβολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν από τον Τραμπ
Οι νέες εξελίξεις οδήγησαν σε πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, με αιχμή τα διετή - Επενάρχονται οι προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, ανακτώντας προηγούμενες απώλειες, μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Πεντάγωνο να αναβάλει στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών.

Οι νέες εξελίξεις οδήγησαν σε πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων σε όλες τις διάρκειες, με αιχμή τα διετή ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed). Οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα στοιχήματα για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εντός του έτους και επανέφεραν προσδοκίες για χαλάρωση.

Πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, οι αγορές χρήματος είχαν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%

Πηγή: newmoney.gr
