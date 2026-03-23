Fuel Pass 2026: Επιδότηση έως και 60 ευρώ για βενζίνη, ΜΜΜ και ταξί - Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, ενώ στα μέσα Απριλίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές
Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Δευτέρας (23/3), τη στιγμή που το πετρέλαιο κίνησης παίρνει από τα υπόλοιπα καύσιμα τη σκυτάλη της τιμής των 2 ευρώ.
Ένα από 4 έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει τις αγορές είναι το Fuel pass (ψηφιακή κάρτα καυσίμων) μέχρι 60 ευρώ.
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός για να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης, χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων. Αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί.
Η στήριξη μεσοσταθμικά υπολογίζεται στα 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.
Όπως αναφέρθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων στόχος είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της εβδομάδας
και οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τα μέσα Απριλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα