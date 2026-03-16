Το αιώνιο ερώτημα που έγινε μάρκετινγκ: Ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Το αιώνιο ερώτημα που έγινε μάρκετινγκ: Ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Πώς η αναζήτηση του επόμενου James Bond εξελίχθηκε στο πιο έξυπνο εργαλείο marketing του σινεμά
Όσοι πόνταραν στην επιλογή του Callum Turnen ως επόμενo James Bond απογοητεύτηκαν γρήγορα. Η «θητεία» του Βρετανού ηθοποιού -πρώην μοντέλου και αρραβωνιαστικού της τραγουδίστριας Dua Lipa- κράτησε μόλις μερικές εβδομάδες. Παρότι θεωρούνταν φαβορί για να διαδεχθεί τον Daniel Craig εκτοπίστηκε από τη θέση του οδηγού της Aston Martin από τον πλέον πρόσφατο φαινομενικό διάδοχο, τον Αυστραλό ηθοποιό Jacob Elordi ο οποίος αναδείχθηκε o νέος αγαπημένος των bookmakers μετά την εμπορικά θριαμβευτική ερμηνεία του στην ταινία Wuthering Heights.
Κάπου στο παρασκήνιο εμφανίζεται κι ο Βρετανός Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος φαινόταν επικρατέστερος για τη θέση πριν από μερικά χρόνια, απολαμβάνοντας μάλιστα την υποστήριξη των πρώην 007 Pierce Brosnan και George Lazenby -του δεύτερου ηθοποιού που υποδύθηκε τον γοητευτικό πράκτορα, στην ταινία «Στην υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος»-, ωστόσο το όνομά του σήμερα φαίνεται μάλλον να έχει ατονήσει. Και δεν είναι ο μόνος.
Στις τελευταίες θέσεις απόδοσης των στοιχημάτων διαδοχής του θρυλικού Bond βρίσκονται πλέον οι επί μακρόν φημολογούμενοι διάδοχοι Tom Hardy και Idris Elba καθώς και οι Theo James, James Norton, Josh O’Connor, Harris Dickinson, Rége-Jean Page και εκατοντάδες άλλοι, κυρίως Βρετανοί ηθοποιοί, με εισπρακτικές επιτυχίες, ρόλους σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και άψογη εικόνα με σμόκιν.
Κάπου στο παρασκήνιο εμφανίζεται κι ο Βρετανός Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος φαινόταν επικρατέστερος για τη θέση πριν από μερικά χρόνια, απολαμβάνοντας μάλιστα την υποστήριξη των πρώην 007 Pierce Brosnan και George Lazenby -του δεύτερου ηθοποιού που υποδύθηκε τον γοητευτικό πράκτορα, στην ταινία «Στην υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος»-, ωστόσο το όνομά του σήμερα φαίνεται μάλλον να έχει ατονήσει. Και δεν είναι ο μόνος.
Στις τελευταίες θέσεις απόδοσης των στοιχημάτων διαδοχής του θρυλικού Bond βρίσκονται πλέον οι επί μακρόν φημολογούμενοι διάδοχοι Tom Hardy και Idris Elba καθώς και οι Theo James, James Norton, Josh O’Connor, Harris Dickinson, Rége-Jean Page και εκατοντάδες άλλοι, κυρίως Βρετανοί ηθοποιοί, με εισπρακτικές επιτυχίες, ρόλους σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και άψογη εικόνα με σμόκιν.
