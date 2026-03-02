Άνοδος της τιμής του πετρελαίου στα 82 δολάρια το βαρέλι λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν
Άλμα 13% για το Brent μετά την έναρξη των εχθροπραξιών – Καθοριστικός ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια τροφοδοσία
Στα 82 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν, καταγράφοντας άνοδο 13% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες.
Η άνοδος των τιμών είχε ουσιαστικά προεξοφληθεί από τις αγορές, καθώς ήδη τον τελευταίο μήνα το Brent – το διεθνές σημείο αναφοράς – είχε ενισχυθεί κατά 8%, λόγω των φόβων για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά.
Παρότι το Ιράν δεν αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, κυρίως εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων που περιορίζουν τις εξαγωγές του, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη θαλάσσια διακίνηση του «μαύρου χρυσού».
Η πρώτη αντίδραση των επενδυτών στις εχθροπραξίες ήταν έντονη, με το Brent να καταγράφει άλμα 13% και να διαμορφώνεται στα 82 δολάρια το βαρέλι.
Η εξέλιξη της σύγκρουσης και τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να καθορίσουν την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη κλιμάκωσης.
Στενά του Ορμούζ: Το κομβικό πέρασμαΤο επίκεντρο της ανησυχίας εντοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ, τη στενή θαλάσσια λωρίδα ανοικτά των ιρανικών ακτών, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – είτε μέσω πυραυλικών επιθέσεων είτε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη – προκαλεί άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.
Παρέμβαση παραγωγών για σταθεροποίηση της αγοράςΑναλυτές επισημαίνουν ότι η άνοδος θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, εάν ομάδα πετρελαιοπαραγωγών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, δεν είχε δεσμευθεί να αυξήσει την παραγωγή της, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή εφοδιασμού και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.
