ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου λόγω μετάβασης στη νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση ΚΑΔ
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να κάνουν χρήση των εφαρμογών Μητρώου είτε πριν την 1η Μαρτίου, είτε μετά την 10η Μαρτίου
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι από 1η έως και 10 Μαρτίου θα τεθούν εκτός λειτουργίας οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων φορολογουμένων για ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές λειτουργίας επιχειρήσεων και άλλων στοιχείων.
Ειδικότερα, όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, στο διάστημα από 1 Μαρτίου έως 10 Μαρτίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των φορολογουμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή τους με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.
Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρξει προσωρινή παύση λειτουργίας των ψηφιακών εφαρμογών Μητρώου. Συνεπώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να κάνουν χρήση των εφαρμογών Μητρώου είτε πριν την 1η Μαρτίου, είτε μετά την 10η Μαρτίου.
Ειδικότερα, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για:
• Ενάρξεις επιχειρήσεων
• Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων
• Διακοπές εργασιών επιχειρήσεων
• Μεταβολές προσωπικών στοιχείων
• Μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας
Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.
